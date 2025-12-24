Ал-Насър вкара пет, но Кристиано не бе сред голмайсторите

Тимът на Ал-Насър с Кристиано Роналдо в състава си спечели с убедителното 5:1 срещу Ал Завраа в мач от шестия кръг на второто ниво на Азиатската Шампионска лига. Това бе шести пореден успех за саудитския тим в турнира.

Félix with a beauty ✨

Ronaldo with the vision 🐐 pic.twitter.com/MhgJ2nMY54 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) December 24, 2025

Интересното е, че самият Кристиано не вкара нито едно от петте попадения, което рядко може да се види, а точни бяха Кингсли Коман (12’, 56’) на два пъти, Уесли (19’), Ал-Амри (29’) и Жоао Феликс (44’). Бившият нападател на Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед пък се отличи с красиво головото подаване за попадението на Феликс в края на първата част, когато копна топката от границата на наказателното поле, а острието демонстрира скорост, след което прехвърли вратаря на иракския тим.

Успехът за Ал-Насър бе протоколен, тъй като саудитският тим се класира за следващия кръг на надпреварата още около месец, печелейки своята група.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages