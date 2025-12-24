Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ал-Насър
  3. Ал-Насър вкара пет, но Кристиано не бе сред голмайсторите

Ал-Насър вкара пет, но Кристиано не бе сред голмайсторите

  • 24 дек 2025 | 22:45
  • 967
  • 21
Ал-Насър вкара пет, но Кристиано не бе сред голмайсторите

Тимът на Ал-Насър с Кристиано Роналдо в състава си спечели с убедителното 5:1 срещу Ал Завраа в мач от шестия кръг на второто ниво на Азиатската Шампионска лига. Това бе шести пореден успех за саудитския тим в турнира.

Интересното е, че самият Кристиано не вкара нито едно от петте попадения, което рядко може да се види, а точни бяха Кингсли Коман (12’, 56’) на два пъти, Уесли (19’), Ал-Амри (29’) и Жоао Феликс (44’). Бившият нападател на Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед пък се отличи с красиво головото подаване за попадението на Феликс в края на първата част, когато копна топката от границата на наказателното поле, а острието демонстрира скорост, след което прехвърли вратаря на иракския тим.

Успехът за Ал-Насър бе протоколен, тъй като саудитският тим се класира за следващия кръг на надпреварата още около месец, печелейки своята група.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Марез поведе Алжир за ударно начало пред погледа на Зидан

Марез поведе Алжир за ударно начало пред погледа на Зидан

  • 24 дек 2025 | 18:55
  • 5108
  • 3
Драматичен успех в добавеното време за Буркина Фасо срещу десет от Екваториална Гвинея

Драматичен успех в добавеното време за Буркина Фасо срещу десет от Екваториална Гвинея

  • 24 дек 2025 | 17:11
  • 3315
  • 0
Проблемите на Ман Юнайтед са сериозни преди Нюкасъл, но Аморим е оптимист

Проблемите на Ман Юнайтед са сериозни преди Нюкасъл, но Аморим е оптимист

  • 24 дек 2025 | 16:36
  • 4737
  • 6
Клинсман: Германия е сред фаворитите за спечелване на Световното

Клинсман: Германия е сред фаворитите за спечелване на Световното

  • 24 дек 2025 | 15:37
  • 1062
  • 3
Еди Хау преди сблъсъка с Ман Юнайтед: Те се подобриха

Еди Хау преди сблъсъка с Ман Юнайтед: Те се подобриха

  • 24 дек 2025 | 15:24
  • 1659
  • 1
Томас Франк сравни Тотнъм с Брьондби и посочи кое носи допълнително предизвикателство

Томас Франк сравни Тотнъм с Брьондби и посочи кое носи допълнително предизвикателство

  • 24 дек 2025 | 14:53
  • 1091
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Честито Рождество Христово!

Честито Рождество Христово!

  • 25 дек 2025 | 00:02
  • 77
  • 0
Коледно - Ники Кънчев: Не изключвам титла за ЦСКА; Шкумбата: Време е Левски да стане шампион

Коледно - Ники Кънчев: Не изключвам титла за ЦСКА; Шкумбата: Време е Левски да стане шампион

  • 24 дек 2025 | 10:59
  • 12859
  • 185
Смях и шеги през 2025 година

Смях и шеги през 2025 година

  • 24 дек 2025 | 12:42
  • 13399
  • 18
Веласкес: Обожавам напрежението в Левски

Веласкес: Обожавам напрежението в Левски

  • 24 дек 2025 | 14:01
  • 7399
  • 11
Янев: По-сигурен съм от всякога, че добрите мигове са пред нас

Янев: По-сигурен съм от всякога, че добрите мигове са пред нас

  • 24 дек 2025 | 13:48
  • 5824
  • 52
Огромно признание: Алекс Грозданов е номер 8 в света

Огромно признание: Алекс Грозданов е номер 8 в света

  • 24 дек 2025 | 11:16
  • 14139
  • 11