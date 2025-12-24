Огромно признание: Алекс Грозданов е номер 8 в света

Капитанът на българския национален отбор по волейбол Алекс Грозданов беше избран за играч номер 8 в света на престижното специализирано издание Volleyball World.

Ето какво написаха от медията за него към клип с някои от най-добрите му изяви на Световното първенство по-рано тази година:

“Тиха власт. Абсолютен контрол на мрежата. Лидер, който оставя играта му да говори вместо него – Алекс Грозданов беше определящо присъствие в центъра през целия сезон. Истинска стена на мрежата, той завърши като №2 блокировач в полското първенство, помагайки на Богданка Люблин да спечели титлата.

На световната сцена влиянието на Грозданов изпъкна още повече. Като капитан на България той беше №1 блокировач на Световното първенство по волейбол 2025, спечели приза „Най-добър централен блокировач“ и изигра ключова роля за завръщането на България на финал на световното първенство след 55 години.”

Грозданов спечели и Суперкупата на Полша с екипа на Богданка, както и турнира CEV Challenge Cup.