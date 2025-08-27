Носителят на Купата на Германия Щутгарт оцеля след невиждан трилър с три обрата, осем гола и двадесет дузпи

Носителят на Купата на Германия Щутгарт изживя комшмарно гостуване срещу втородивизионния Айнтрахт (Брауншвайг) от първия кръг на турнира, но все пак успя да се класира напред. В изключително драматичен двубой швабите успяха да продължат напред след 4:4 в продълженията (3:3 в редовното време) и 8:7 при дузпите. Срещата предложи изключителни емоции, като освен осемте гола имаше и три обрата в сблъсъка, а общо изпълнените удари от бялата точка бяха цели двадесет.

6 - Nick Woltemade scored in his sixth consecutive DFB-Pokal appearance. In the post-war era, only one player had previously managed to score in six consecutive DFB-Pokal appearances for VfB Stuttgart (Erwin Waldner even managed it in 7 between 1954 and 1965). Unstoppable. pic.twitter.com/N6di6jdNB5 — OptaFranz (@OptaFranz) August 26, 2025

Мачът започна по най-лошия възможен начин за швабите, които получиха гол още в 7-ата минута. Тогава Александер Нюбел не реагира добре на далечен изстрел на Свен Кьолер и топката се озова в мрежата за радост на домакините – 1:0 за Айнтрахт. Радостта на Брауншвайг обаче трая само четири минути. Максимилиан Мителщет центрира добре отляво и Ермедин Демирович с глава бързо възстанови равенството – 1:1.

Щутгарт постепенно натисна съперника си и успя да поведе, но чак през второто полувреме. Отново Демирович бе героят за тима на Себастиан Хьонес, като нападателят успя да засече добро центриране на Анджело Щилер и вкара за пълния обрат в мача – 1:2 в 60-ата минута. След като швабите поведоха обаче, те сякаш си помислиха, че са свършили работата си и бяха наказани в 78-ата минута. Голмайсторът Кьолер центрира отдясно към Фабио Ди Микеле, който бе оставен абсолютно непокрит и с бомбен шут простреля в близкия ъгъл Нюбел – 2:2.

Der #VfB Stuttgart gewinnt bei Eintracht Braunschweig die Mutter aller Pokalkrimis im Elfmeterschießen 😳🤯💥 #EBSVfB



Der Spielbericht: https://t.co/YEHwj8tolx pic.twitter.com/IYbetcaGag — Transfermarkt (@Transfermarkt) August 26, 2025

Вдъхновените домакини от Айнтрахт продължиха да натискат и бяха възнаградени седем минути по-късно. Ди Микеле вкара второ много красиво попадение, след като незнайно защо отново бе оставен сам в наказателното поле на Щутгарт и с мощен шут направи 3:2 за Брауншвайг. В 89-ата минута швабите все пак успяха да се върнат в мача и да избегнат отпадането. Резервата Джейми Левелинг намери друг играч, появил се от пейката – звездата на тима Ник Волтемаде, който с точен удар отблизо изравни – 3:3.

Така се стигна до продължения и пореден обрат, този път за Щутгарт. В самото начало на допълнителните 30 минути Тиаго Томаш проби опасно отдясно и центрира, а Сануси Ба от домакините в желанието си да изчисти заби топката в мрежата си – 3:4 за швабите. Брауншвайг обаче отново показа страхотен дух и за пореден път успя да изравни. В 104-ата минута Кристиан Конте получи добър пас в наказателното поле, обърна се и забоде топката в мрежата на Нюбел – 4:4.

WAS FÜR EIN RITT!

Wir stehen nach einem 4:4 nach der Verlängerung und einem 8:7 im Elfmeterschießen gegen Eintracht Braunschweig in der zweiten Runde des DFB Pokals!

Let's goooooooooooooo!#VfB | #DFBPokal | #EBSVfB 7:8 im Elfmeterschießen (4:4) (120.) pic.twitter.com/7GVcyH9vbw — VfB Stuttgart (@VfB) August 26, 2025

До края на продълженията Щутгарт натисна и можеше отново да вкара, но опасен удар на Ник Волтемаде бе спасен от стража на домакините Рон-Торбен Хофман.

При изпълненията на дузпите нещата за Щутгарт тръгнаха отлично. Александер Нюбел донякъде изкупи вината си и успя да спаси два наказателни удара на играчи на домакините. След това обаче двама играчи на швабите също пропуснаха и последваха още дузпи, като дълго време играчите и на двата отбора бяха безгрешни. Едва при 10-ата изпълнена дузпа от Айнтрахт домакините сбъркаха отново, като Нюбел спаси изстрела на Лукас Френкерт, а след това Лоренц Асиньон бе точен за Щутгарт и прати тима си напред в този изключителен двубой,

