  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  Янев: По-сигурен съм от всякога, че добрите мигове са пред нас

Янев: По-сигурен съм от всякога, че добрите мигове са пред нас

  • 24 дек 2025 | 13:48
  • 914
  • 2

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев отправи специално коледно пожелание към "червената" общност. Наставникът на "армейците" е сигурен, че за клуба предстоят добри мигове.

Аспарух Никодимов: ЦСКА се довери на Христо Янев и той се възползва от шанса си
Аспарух Никодимов: ЦСКА се довери на Христо Янев и той се възползва от шанса си

"Скъпи армейци,

Измина трудна, но важна година за ЦСКА. Преминахме през много изпитания и спечелихме важни битки. Сега съм по-сигурен от всякога, че добрите мигове са пред нас. Пожелавам светли празници на вас и вашите семейства! САМО ЦСКА!", е посланието на Янев към привържениците на "червените".

