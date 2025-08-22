Популярни
Амбицията на Хамилтън води до разделение във Ферари?

  22 авг 2025
Бившият пилот във Формула 1 Хуан Пабло Монтоя заяви, че според него амбицията на Люис Хамилтън да постигне успехи с отбора на Ферари води до разделение в тима на Скудерията.

Седемкратният световен шампион се присъедини към Черните кончета в началото на сезона с надеждата да преоткрие формата, която му донесе толкова много успехи по време на 12-годишния му престой в Мерцедес. За момента обаче това не се случва, а в Унгария непосредствено преди лятната пауза Хамилтън заяви, че той е „беполезен“ и добави, че тимът трябва да го смени.

Според Монтоя обаче зад тези думи на британеца има скрито послание и това е неговият начин да изрази недоволството си от факта, че никой в Маранело не му обръща нужното внимание. Колумбиецът заяви, че голямата амбиция на Хамилтън е довела до разделение между хората, които виждат, че той е прав и Ферари трябва да промени своята методика и тези, които вярват в традиционния подход на Скудерията.

„Мисля, че неговото становище не е сигнал за някакъв срив. По-скоро е начин да каже на Ферари, че щом няма да го слушат, ще е по-добре да го сменят и да го пуснат да си ходи. Големият проблем е, че Люис не получава вниманието, което той иска и не се обръща достатъчно внимание на неговите желания.

„Той работи много усърдно, но според мен начинът на работа във Ферари е много специфичен. Това е техният начин и той трябва да го приеме, но Люис иска да им каже, че техният начин не работи.

„Мисля, че има вътрешна битка с хората, които казват, че Ферари трябва да слуша Люис и да промени начина си на работа. Но това е много трудно, защото традицията във Ферари е много стара, а и там винаги е имало много политика. Люис е свикнал с начина на работа в Мерцедес, където важни бяха резултатите, а не политиката.

„Искам да кажа, че според мен във Ферари не му обръщат истинско внимание, а по-скоро го искат заради името му. Но той си търси своето и това досажда на някои хора, които започват да виждат това като мрънкане от негова страна. Той се опитва да промени целия свят, но се нуждае от повече хора в своя ъгъл, за да го направи“, заяви Монтоя.

Снимки: Gettyimages

