Волф: Ръсел беше по-силен от Хамилтън през 2024

Шефът на Мерцедес Тото Волф акцентира на това, че миналата година Джордж Ръсел е бил по-силен от Люис Хамилтън, като 2024 беше последният сезон на 7-кратния световен шампион в тима, с който постигна най-големите си успехи.

Тази година силното представяне на Ръсел продължава, като той записа 4 подиума в първите шест състезания, а след това продължи да се бори с лидерите, въпреки че в Мерцедес сбъркаха с подобренията по задното окачване на W16. Ръсел спечели в Канада и се качи на подиума в Унгария – първото състезание за Мерцедес, след като тимът се върна към предишната версия на окачването.

Where the paddock becomes a catwalk... 👀💪



Which fit has been your favourite so far this season? #F1 pic.twitter.com/7BuWct043s — Formula 1 (@F1) August 8, 2025

Макларън: Пиастри и Норис ще имат равен шанс в битката за титлата

„Джордж постигна сериозно развитие във Формула 1 – от Уилямс при идването му в Мерцедес, той е на ниво с най-великите, с Люис Хамилтън – обясни Волф в обзора на Мерцедес за първата половина на сезона. – И вече видяхме миналата година, че той е много силен по отношение на състезателното темпо, а що се отнася до резултатите – беше и по-силният пилот.“

През миналата година Ръсел се представи по-добре от Хамилтън в квалификациите – 19 срещу 5 в негова полза и в 5 на 1 в спринтовите квалификации. На финала на 2024 разликата в точките между двамата беше по-малка – 245 за Ръсел и 223 за Хамилтън, но Люис събра повече точки в трите сезона, в които Джордж му беше съотборник.

Найджъл Менсъл залага на Мерцедес при въвеждането на новите правила

Волф демонстрира пълната си подкрепа за Ръсел от момента, в който стана ясно, че Макс Верстапен няма да напусне Ред Бул и през 2026 ще кара за бившите шампиони. Тото веднага обяви, че запазването на Ръсел и Антонели е основният приоритет на отбора, а новият договор на Джордж вече се смята за формалност, но няма яснота за срока му, тъй като се очаква, че Верстапен може пак да излезе на пазара за 2027 година.

Верстапен сподели първите си впечатление за работата с новия си шеф в Ред Бул

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages