Люис Хамилтън носи повече пари на Ферари

7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън все още не успява да постигне желаните резултати с Ферари - най-успешният пилот в историята на спорта не успя да стигне до подиума в първите 14 кръга този сезон и спечели спринта в Китай.

Но присъствието на Люис в Скудерията се отразява добре на приходите на Ферари - за първата половина на годината те са достигнали 873 милиона евро, с 9% повече в сравнение със същия период на 2024, като сериозен принос за това има и тимът във Формула 1, който отчита по-големи приходи от спонсори и партньори.

Според вестник La Gazzetta dello Sport, идването на Хамилтън в Маранело е осигурило поне със 70 милиона евро по-големи постъпления от спонсори. Данните идват от специализираната агенция StageUp.

И тенденцията е приходите да се увеличават, като това трябва да се случи с влизането на Ферари в битката за световната титла през новия сезон. Пример за изгодно партньорство е договорът с HP, който се оценява на 80-90 милиона евро, но тимът не може да предложи резултати, които да отговарят на тези инвестиции. Но в същото време HP достига до милиони фенове на Скудерията в световен мащаб, които си купуват стоки на Ферари и продължават да подкрепят тима.

“Ръстът на приходите от продажбата на сувенири и стоки на Ферари може да се обясни с харизматичния имидж на Хамилтън - обясни президентът на StageUp Джовани Палаци. - Той не е просто пилот, той е легенда на автомобилния спорт. Имиджът му надхвърля рамките на Формула 1, тъй като Люис достига до глобална аудитория, тъй като той съчетава спорта, модата и поп културата.”

Снимки: Gettyimages