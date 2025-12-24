Тимът на Верстапен сключи дългосрочен договор с Мерцедес

Тимът на Макс Верстапен - Verstappen Racing обяви многогодишно партньорство с Мерцедес-AMG Motorsport, което ще влезе в сила от сезон 2026 в GT3. Това бележи значителна нова глава в развитието на състезателния проект на Макс Верстапен.

Като част от споразумението, Verstappen Racing ще продължи да се състезава в сериите GT World Challenge Europe, като ще премине към автомобил Мерцедес-AMG GT3 както за спринтовите състезания, така и за надпреварите за издръжливост от 2026 г. Програмата ще бъде осъществена в сътрудничество с опитния екип 2 Seas Motorsport.

🚨 VerstappenCOM Racing has entered a multi-year partnership with Mercedes AMG for its GT3 activities.



[@RonaldVording] pic.twitter.com/nZocq7KCFa — RBR Daily (@RBR_Daily) December 24, 2025

Верстапен тества с Мерцедес на „Ещорил“

Шефът на клиентската състезателна програма на Мерцедес-AMG, Щефан Вендл, приветства партньорството, подчертавайки амбицията зад проекта.

„Радваме се, че Verstappen Racing избра да използва Мерцедес-AMG GT3 в GT World Challenge Europe“, заяви Вендл.

Verstappen Racing and Mercedes have reached a multi-year agreement to compete in GT World Challenge Europe 2026 with a Mercedes GT3



Chris Lulham and Dani Juncadella will drive the car



Via @Racingnews365c pic.twitter.com/htK5nVKno7 — Holiness (@F1BigData) December 24, 2025

„С 2 Seas Motorsport проектът е подкрепен от изключително опитен отбор, който вече е постигнал множество успехи и шампионски титли с нашия автомобил.“

„Съответно сме много доволни от този изключително амбициозен и обещаващ проект, както и от още едно участие на високо ниво както в спринтовите, така и в ендюрънс програмите на GT World Challenge Europe.“

Крис Лълам ще продължи с Verstappen Racing в GT World Challenge Europe Sprint Cup за втори пореден сезон. През 2026 г. към него ще се присъедини Даниел Джункадея, който носи богат опит в GT3 и има силни резултати с машини на Мерцедес-AMG.

Защо Верстапен не платил сметката за вечерята на пилотите

Двамата ще се състезават с Мерцедес-AMG GT3 в петте кръга от Спринтовата купа, които се провеждат на някои от най-емблематичните писти в Европа, като програмата ще се изпълнява 2 Seas Motorsport.

Коментирайки промяната, Лълам определи новото партньорство като важна стъпка напред.

In case you’ve missed Max Verstappen testing different GT3s in Estoril 🇵🇹…pic.twitter.com/RihoaYs3J2 — MV33Racing🏎 (@MV33Racing) December 19, 2025

„Наистина е вълнуващо да продължа да се състезавам в GT World Challenge Europe, сега с нов съотборник и нов автомобил - каза той. - Научих и преживях много през първата си година в GT3 състезанията и е невероятна възможност сега да мога да работя с такива професионалисти като Mercedes-AMG Motorsport и Даниел. Нямам търпение да започнем.“

Джункадея също изрази своя ентусиазъм за проекта, подчертавайки силата на пилотския състав.

„Вълнувам се да си партнирам с Крис в предстоящия сезон на GT World Challenge Europe и съм благодарен на Verstappen Racing за партньорството с Mercedes-AMG Motorsport - заяви испанецът. - С приноса на Макс, това е наистина силен проект.“

Verstappen Racing ще участва и в GT World Challenge Europe Endurance Cup през 2026 г.

Към Лълам и Джункадея ще се присъедини пилотът на Mercedes-AMG Performance Жул Гунон за петте състезания за издръжливост, включително емблематичното състезание „24-те часа на Спа“.

