Тимът на Верстапен сключи дългосрочен договор с Мерцедес

Тимът на Макс Верстапен - Verstappen Racing обяви многогодишно партньорство с Мерцедес-AMG Motorsport, което ще влезе в сила от сезон 2026 в GT3. Това бележи значителна нова глава в развитието на състезателния проект на Макс Верстапен.
Като част от споразумението, Verstappen Racing ще продължи да се състезава в сериите GT World Challenge Europe, като ще премине към автомобил Мерцедес-AMG GT3 както за спринтовите състезания, така и за надпреварите за издръжливост от 2026 г. Програмата ще бъде осъществена в сътрудничество с опитния екип 2 Seas Motorsport.
Шефът на клиентската състезателна програма на Мерцедес-AMG, Щефан Вендл, приветства партньорството, подчертавайки амбицията зад проекта.
„Радваме се, че Verstappen Racing избра да използва Мерцедес-AMG GT3 в GT World Challenge Europe“, заяви Вендл.
„С 2 Seas Motorsport проектът е подкрепен от изключително опитен отбор, който вече е постигнал множество успехи и шампионски титли с нашия автомобил.“
„Съответно сме много доволни от този изключително амбициозен и обещаващ проект, както и от още едно участие на високо ниво както в спринтовите, така и в ендюрънс програмите на GT World Challenge Europe.“
Крис Лълам ще продължи с Verstappen Racing в GT World Challenge Europe Sprint Cup за втори пореден сезон. През 2026 г. към него ще се присъедини Даниел Джункадея, който носи богат опит в GT3 и има силни резултати с машини на Мерцедес-AMG.
Двамата ще се състезават с Мерцедес-AMG GT3 в петте кръга от Спринтовата купа, които се провеждат на някои от най-емблематичните писти в Европа, като програмата ще се изпълнява 2 Seas Motorsport.
Коментирайки промяната, Лълам определи новото партньорство като важна стъпка напред.
„Наистина е вълнуващо да продължа да се състезавам в GT World Challenge Europe, сега с нов съотборник и нов автомобил - каза той. - Научих и преживях много през първата си година в GT3 състезанията и е невероятна възможност сега да мога да работя с такива професионалисти като Mercedes-AMG Motorsport и Даниел. Нямам търпение да започнем.“
Джункадея също изрази своя ентусиазъм за проекта, подчертавайки силата на пилотския състав.
„Вълнувам се да си партнирам с Крис в предстоящия сезон на GT World Challenge Europe и съм благодарен на Verstappen Racing за партньорството с Mercedes-AMG Motorsport - заяви испанецът. - С приноса на Макс, това е наистина силен проект.“
Verstappen Racing ще участва и в GT World Challenge Europe Endurance Cup през 2026 г.
Към Лълам и Джункадея ще се присъедини пилотът на Mercedes-AMG Performance Жул Гунон за петте състезания за издръжливост, включително емблематичното състезание „24-те часа на Спа“.
