Ръсел каза каква е тайната на успехите му срещу Хамилтън

Джордж Ръсел и Люис Хамилтън бяха съотборници три сезона в Мерцедес – между 2022 и 2024, като в два от тези три сезона Ръсел се представи по-добре от 7-кратния световен шампион във Формула 1.

Сега британецът разкри, че в основата на успехите му срещу Хамилтън е била психологическата стратегия, която му е била препоръчана от неговия психолог и той я е приел напълно.

„Мислех по този въпрос, как ще се справя с това, че Люис ми е съотборник, чисто психологически – обясни Ръсел в подкаста UnTapped. – Един ден проведох много задълбочен разговор с моя психолог за това – как да се справя с напрежението, че Люис е мой съотборник. Стигнах до извода, че когато вляза в бокса, трябва веднага да седна в колата, да си сложа каската и да съм готов да изляза на пистата. За мен не трябва да има значение дали съотборникът ми в съседния бокс е 7-кратен световен шампион, новак или просто боксът е празен, защото аз контролирам собствената си съдба. Това е моят подход, всичко зависи само от мен, зависи само от мен дали ще се представя добре.“

Ръсел се представи по-успешно от Хамилтън през 2022 и 2024, а след напускането на Люис пое ролята на лидер на Мерцедес и демонстрира, че има качества да печели състезания и следващата му стъпка ще е да влезе в битката за световната титла.

Снимки: Gettyimages