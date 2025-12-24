Популярни
Защо Верстапен не платил сметката за вечерята на пилотите

  • 24 дек 2025 | 17:23
  • 822
  • 1

Макс Верстапен е имал желание, но не е получил възможност да плати сметката за традиционната вече вечеря на пилотите във Формула 1, които се събират в Абу Даби за края на сезона.

На няколко пъти колегите на Макс обясняваха, че тази година е негов ред да плати, но в крайна сметка се оказа, че звездата на Алпин Пиер Гасли го е изпреварил.

Макс е седял в далечния край на сепарето, наето от пилотите в ресторант в Абу Даби и е осъзнал, че е изпуснал момента да плати сметката, когато е видял, че другите, които са по-близо до вратата вече стават и си тръгват.

Макс обеща, че за догодина ще предупреди колегите си по-отрано, че той ще плати сметката, като традицията е това да прави някой от по-опитните пилоти във Формула 1, а не този, който първи подаде кредитната си карта на сервитьора.

Снимки: Gettyimages

