Защо Верстапен не платил сметката за вечерята на пилотите

Макс Верстапен е имал желание, но не е получил възможност да плати сметката за традиционната вече вечеря на пилотите във Формула 1, които се събират в Абу Даби за края на сезона.

На няколко пъти колегите на Макс обясняваха, че тази година е негов ред да плати, но в крайна сметка се оказа, че звездата на Алпин Пиер Гасли го е изпреварил.

F1 Drivers from yesterday dinner

And we have a small Seat arrangement 😭

"Max and George were between Charles and Lewis Hamilton" pic.twitter.com/1RgjWvXBTB — LH44(A)fan (@LH44Fanpage8) December 5, 2025

Макс е седял в далечния край на сепарето, наето от пилотите в ресторант в Абу Даби и е осъзнал, че е изпуснал момента да плати сметката, когато е видял, че другите, които са по-близо до вратата вече стават и си тръгват.

Макс обеща, че за догодина ще предупреди колегите си по-отрано, че той ще плати сметката, като традицията е това да прави някой от по-опитните пилоти във Формула 1, а не този, който първи подаде кредитната си карта на сервитьора.

Снимки: Gettyimages