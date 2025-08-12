Бъдещето на Хамилтън във Ферари зависи изцяло от британеца

Когато Ферари обяви привличането на седемкратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън в своите редици продължителността на договора на британеца с тима от Маранело не беше разкрита.

Бързо обаче стана ясно, че контрактът на Хамилтън със Скудерията е за 2+1 години. Сега обаче La Gazzetta dello Sport информира, че активирането на клаузата за допълнителната година зависи изцяло от седемкратния шампион и Ферари няма директно право на глас за това дали Хамилтън ще се състезава в червено и през 2027 година, или не.

Are you a track or street circuit kind of person? 🤔 pic.twitter.com/UXDQXk1Yv4 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) August 11, 2025

До момента престоят на британеца в Маранело не носи резултатите, които той и всички фенове на Ферари очакваха. Голямата надежда на всички и това да се промени догодина, когато във Формула 1 ще бъдат въведени новите технически правила и Хамилтън ще е имал по-голяма влияние върху създаването на болида на Черните кончета.

Снимки: Gettyimages