Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Бъдещето на Хамилтън във Ферари зависи изцяло от британеца

Бъдещето на Хамилтън във Ферари зависи изцяло от британеца

  • 12 авг 2025 | 13:49
  • 1183
  • 0

Когато Ферари обяви привличането на седемкратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън в своите редици продължителността на договора на британеца с тима от Маранело не беше разкрита.

Бързо обаче стана ясно, че контрактът на Хамилтън със Скудерията е за 2+1 години. Сега обаче La Gazzetta dello Sport информира, че активирането на клаузата за допълнителната година зависи изцяло от седемкратния шампион и Ферари няма директно право на глас за това дали Хамилтън ще се състезава в червено и през 2027 година, или не.

До момента престоят на британеца в Маранело не носи резултатите, които той и всички фенове на Ферари очакваха. Голямата надежда на всички и това да се промени догодина, когато във Формула 1 ще бъдат въведени новите технически правила и Хамилтън ще е имал по-голяма влияние върху създаването на болида на Черните кончета.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Зак Браун: Формула 1 винаги ще бъде водещият приоритет за Макларън

Зак Браун: Формула 1 винаги ще бъде водещият приоритет за Макларън

  • 12 авг 2025 | 13:30
  • 400
  • 0
Фитипалди: Ако имах отбор и можех да избирам, щях да взема Верстапен

Фитипалди: Ако имах отбор и можех да избирам, щях да взема Верстапен

  • 12 авг 2025 | 13:03
  • 618
  • 1
MotoGP се завръща на любимото ловно поле на Дукати

MotoGP се завръща на любимото ловно поле на Дукати

  • 12 авг 2025 | 12:44
  • 693
  • 1
Наистина ли никой не е искал поста на Васьор?

Наистина ли никой не е искал поста на Васьор?

  • 11 авг 2025 | 18:38
  • 6125
  • 2
Шумахер: Тото Волф няма да се откаже от Верстапен

Шумахер: Тото Волф няма да се откаже от Верстапен

  • 11 авг 2025 | 17:12
  • 2510
  • 1
Ферари вече тества крило с активна аеродинамика

Ферари вече тества крило с активна аеродинамика

  • 11 авг 2025 | 15:02
  • 3648
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Скандал в Хебър, шефът на школата заплашва Ники Митов, треньорът изригна към ръководството: Или аз, или той

Скандал в Хебър, шефът на школата заплашва Ники Митов, треньорът изригна към ръководството: Или аз, или той

  • 12 авг 2025 | 11:25
  • 14673
  • 13
Левски подписа договор с младок

Левски подписа договор с младок

  • 12 авг 2025 | 12:11
  • 19004
  • 7
Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

  • 12 авг 2025 | 12:59
  • 10283
  • 34
ЦСКА взима португалец от Полша - "червените" бомбрадирали клуба му с оферти

ЦСКА взима португалец от Полша - "червените" бомбрадирали клуба му с оферти

  • 12 авг 2025 | 11:16
  • 18571
  • 57
Исак е категоричен, че повече няма да играе за Нюкасъл

Исак е категоричен, че повече няма да играе за Нюкасъл

  • 12 авг 2025 | 10:02
  • 14746
  • 11
Лудогорец с много тежка и важна задача в Будапеща

Лудогорец с много тежка и важна задача в Будапеща

  • 12 авг 2025 | 07:30
  • 14634
  • 35