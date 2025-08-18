Популярни
Верстапен преследва Хамилтън в интересна класация, но и двамата не напредват

  • 18 авг 2025 | 16:00
  • 150
  • 0

7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън е пилотът с победи на най-много писти в историята на шампионата – британецът има победи на 31 различни трасета. Втори в тази класация е Макс Верстапен, като 4-кратният световен шампион има победи на 26 писти.

В последно време обаче прогресът и на двамата в това отношения изчезна – Хамилтън прави труден първи сезон във Ферари, а преди това кризата в Мерцедес го лиши от много успехи. Макс успя да спаси четвъртата си поредна титла миналата година заради сериозния аванс от първата част на кампанията, но през 2025 има само две победи и често е далеч от челото.

Хаосът властва в Ред Бул през първата част на сезона
Хаосът властва в Ред Бул през първата част на сезона

От пистите, които сега са в календара на Формула 1 Хамилтън не е печелил на „Зандвоорт“, както и в Лас Вегас и Маями, а Макс все още не успява да вземе победата по улиците на Сингапур.

Иначе, Хамилтън не е побеждавал и във Валенсия, на „Маникур“, в Индия и Южна Корея, но с оглед на това как се развива календарът на Формула 1 едва ли ще получи шанс. От своя страна, Верстапен пък не е печелил на „Муджело“, „Нюрбургринг“, в Портимао, Сочи и Турция.

Хамилтън за "Зандвоорт": Една от най-добрите писти
Хамилтън за "Зандвоорт": Една от най-добрите писти

Освен Хамилтън и Верстапен, в топ 5 на пилотите, печелили на най-много писти са още трима от най-успешните пилоти в историята на Формула 1: Михаел Шумахер с победи на 23 различни трасета, Ален Прост с 22 и Себастиан Фетел с 21.

Ландо Норис: Обожавах мотоциклетите и мотокроса, мразех ездата
Ландо Норис: Обожавах мотоциклетите и мотокроса, мразех ездата
