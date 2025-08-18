Хамилтън за "Зандвоорт": Една от най-добрите писти

Седемкратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън се изказа изключително ласкаво за пистата „Зандвоорт“, която следващата седмица ще приеме Гран При на Нидерландия, с която ще бъде рестартиран сезонът след лятната пауза.

Трасето край бреговете на Северно море се завърна в календара на световния шампионат с огромен успех през 2021 година. Въпреки него и препълнените трибуни обаче Гран При на Нидерландия ще напусне Формула 1 в края на сезон 2026 по желание на местните организатори.

Без Гран При на Нидерландия във Формула 1 след 2026 година

А преди тазгодишното издание на надпреварата Хамилтън говори за „Зандвоорт“ и определи тази писта като „една от най-добрите“ във Формула 1. Това негово изказване идва въпреки факта, че нидерландската писта е една от малкото, на които британецът се е състезавал, ни никога не е печелил. В този списък влизат още „Маникур“ във Франция, „Йонгам“ в Южна Корея, „Буд“ в Индия и градските трасета във Валенсия, Лас Вегас и Маями. Най-доброто класиране на Хамилтън на „Зандвоорт“ е второто място от 2021 година. След това той има едно четвърто, едно шесто и едно осмо място в Гран При на Нидерландия.

„Тя е като стара къща, наистина си има характер – каза за Хамилтън за „Заднвоорт“. – А как придавате характер на една къща? Пистата си има много несъвършенства и теренът също е с характер. Много писти са построени на гладък терен, докато тази е строена, когато тази технология не е съществувала.



„Пистата е стара. Има много неравности заради почвата и хълмовете. За мен това създава една от най-добрите писти. А и феновете са... Страхотно е да виждаме феновете там всяка година. Те наистина правят състезанието това, което е“, добави още британецът.

Снимки: Gettyimages