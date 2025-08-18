Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Хамилтън за "Зандвоорт": Една от най-добрите писти

Хамилтън за "Зандвоорт": Една от най-добрите писти

  • 18 авг 2025 | 15:05
  • 502
  • 0

Седемкратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън се изказа изключително ласкаво за пистата „Зандвоорт“, която следващата седмица ще приеме Гран При на Нидерландия, с която ще бъде рестартиран сезонът след лятната пауза.

Трасето край бреговете на Северно море се завърна в календара на световния шампионат с огромен успех през 2021 година. Въпреки него и препълнените трибуни обаче Гран При на Нидерландия ще напусне Формула 1 в края на сезон 2026 по желание на местните организатори.

Без Гран При на Нидерландия във Формула 1 след 2026 година
Без Гран При на Нидерландия във Формула 1 след 2026 година

А преди тазгодишното издание на надпреварата Хамилтън говори за „Зандвоорт“ и определи тази писта като „една от най-добрите“ във Формула 1. Това негово изказване идва въпреки факта, че нидерландската писта е една от малкото, на които британецът се е състезавал, ни никога не е печелил. В този списък влизат още „Маникур“ във Франция, „Йонгам“ в Южна Корея, „Буд“ в Индия и градските трасета във Валенсия, Лас Вегас и Маями. Най-доброто класиране на Хамилтън на „Зандвоорт“ е второто място от 2021 година. След това той има едно четвърто, едно шесто и едно осмо място в Гран При на Нидерландия.

„Тя е като стара къща, наистина си има характер – каза за Хамилтън за „Заднвоорт“. – А как придавате характер на една къща? Пистата си има много несъвършенства и теренът също е с характер. Много писти са построени на гладък терен, докато тази е строена, когато тази технология не е съществувала.

„Пистата е стара. Има много неравности заради почвата и хълмовете. За мен това създава една от най-добрите писти. А и феновете са... Страхотно е да виждаме феновете там всяка година. Те наистина правят състезанието това, което е“, добави още британецът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Гран При на Австрия показа колко много Ямаха се нуждае от V4 двигател

Гран При на Австрия показа колко много Ямаха се нуждае от V4 двигател

  • 18 авг 2025 | 13:56
  • 1285
  • 0
Верстапен се оказа прав за силните страни на колата на Макларън

Верстапен се оказа прав за силните страни на колата на Макларън

  • 18 авг 2025 | 13:45
  • 1104
  • 0
Алекс Маркес възропта срещу дългата обиколка в Австрия

Алекс Маркес възропта срещу дългата обиколка в Австрия

  • 18 авг 2025 | 13:37
  • 366
  • 0
Ландо Норис: Обожавах мотоциклетите и мотокроса, мразех ездата

Ландо Норис: Обожавах мотоциклетите и мотокроса, мразех ездата

  • 18 авг 2025 | 13:23
  • 788
  • 0
Франческо Баная: Търпението ми започна да се изчерпва

Франческо Баная: Търпението ми започна да се изчерпва

  • 18 авг 2025 | 13:16
  • 919
  • 0
Монтоя: Ферари даде на Леклер и Хамилтън непредвидима кола

Монтоя: Ферари даде на Леклер и Хамилтън непредвидима кола

  • 17 авг 2025 | 21:32
  • 2585
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Преговорите започнаха: смяната на собствеността отново е на дневен ред, ето кой иска Берое

Преговорите започнаха: смяната на собствеността отново е на дневен ред, ето кой иска Берое

  • 18 авг 2025 | 15:12
  • 10028
  • 5
България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

  • 18 авг 2025 | 13:00
  • 14144
  • 33
БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

  • 18 авг 2025 | 11:59
  • 12636
  • 22
Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

  • 18 авг 2025 | 07:16
  • 14144
  • 12
Арсенал отхвърли изненадващо предложение на Реал за размяна на играчи

Арсенал отхвърли изненадващо предложение на Реал за размяна на играчи

  • 18 авг 2025 | 10:33
  • 22232
  • 10
ФИФА иска Световно клубно на всеки две години и още повече отбори

ФИФА иска Световно клубно на всеки две години и още повече отбори

  • 18 авг 2025 | 13:13
  • 4445
  • 8