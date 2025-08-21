Популярни
Люис Хамилтън каза какво намира за "пленяващо" във Формула 1

  • 21 авг 2025 | 11:26
  • 614
  • 0

Седемкратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън каза пред медиите какво намира за „пленяващо“ в световния шампионат.

Британският пилот на Ферари говори пред медиите за предстоящата догодина промяна в техническите правила. По думите на Хамилтън пленяващата част във всичко това е когато отборите трябва да работят едновременно по развитието на две напълно различни коли.

Васьор и Волф спорят за стила на каране на Хамилтън
„За мен това, което аз обичам във Формула 1, са тези промени, които настъпват от време на време. Има толкова много иновация и развитие. Всеки път, когато имаме такива промени, кривата на учене за всички в отбора е много стръмна. Така че ни предизвиква да дълбаем на дълбоко и да бъдем иновативни.

„Дори и от пилотска гледна точка с годините става все по-сложно. Както и Карлос (Сайнц) каза, в тази следваща стъпка пилотите, може би, ще имаме по-голямо влияние върху развитието, особено на задвижващата система и начинът, по който тя работи.

„Аз не искам да говоря негативно за новите коли, защото нещата, може би, ще бъдат добре. Ще видим догодина. Може да бъде или добре, или не толкова добре, само времето ще покаже.

„Това, което аз обичам е, че докато ние се борим тази година, в този шампионат, ние трябва да развиваме две напълно различни коли. И това, за мен, е пленяващо. Ако бяхме с една и съща кола всяка година, напредъкът щеше да е минимален и нямаше да е толкова забавно“, коментира Хамилтън.

Снимки: Gettyimages

