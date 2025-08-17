Монтоя: Ферари даде на Леклер и Хамилтън непредвидима кола

Бившият пилот във Формула 1 Хуан Пабло Монтоя коментира пред AS Колумбия, че във Ферари най-после осъзнават, че тимът не си е свършил както трябва работата за сезона в световния шампионат.

„Що се отнася до представянето на Хамилтън, то не мисля, че става въпрос за възрастта му, а за това, че Люис е прекарал години наред да се състезава с определен тим автомобил и получама от него определено усещане.

„При Ферари това се оказа напълно различно, колата на Ферари не е лесна за каране. Мисля, че във Ферари вече осъзнават, че основите, върху които е изграден този автомобил, не са добри.

„Това е един непредвидим автомобил, сложен и в тима трябва да направят крачка назад, защото ако продължават в тази посока нищо няма да постигнат. Но това даде Ферари на пилотите си тази година.“

Представянето на Хамилтън в хода на сезона продължава да се влошава, а наскоро стана ясно, че той е изпратил на шефовете си писмо с предложения и идеи за промени и подобрения, които обхващат не само колата, но и начина, по който оперира тимът.

