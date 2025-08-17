Популярни
Монтоя: Ферари даде на Леклер и Хамилтън непредвидима кола

  • 17 авг 2025 | 21:32
  • 115
  • 0

Бившият пилот във Формула 1 Хуан Пабло Монтоя коментира пред AS Колумбия, че във Ферари най-после осъзнават, че тимът не си е свършил както трябва работата за сезона в световния шампионат.

„Що се отнася до представянето на Хамилтън, то не мисля, че става въпрос за възрастта му, а за това, че Люис е прекарал години наред да се състезава с определен тим автомобил и получама от него определено усещане.

Верстапен се надява на бързо възстановяване на Ред Бул
Верстапен се надява на бързо възстановяване на Ред Бул

„При Ферари това се оказа напълно различно, колата на Ферари не е лесна за каране. Мисля, че във Ферари вече осъзнават, че основите, върху които е изграден този автомобил, не са добри.

„Това е един непредвидим автомобил, сложен и в тима трябва да направят крачка назад, защото ако продължават в тази посока нищо няма да постигнат. Но това даде Ферари на пилотите си тази година.“

Доменикали: V8 двигателите са страхотна идея
Доменикали: V8 двигателите са страхотна идея

Представянето на Хамилтън в хода на сезона продължава да се влошава, а наскоро стана ясно, че той е изпратил на шефовете си писмо с предложения и идеи за промени и подобрения, които обхващат не само колата, но и начина, по който оперира тимът.

От Кадилак предлагат солидни заплати на служители на Ред Бул
От Кадилак предлагат солидни заплати на служители на Ред Бул
Снимки: Imago

