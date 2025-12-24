Популярни
Йоан Росел и Ланча ще гонят върха в WRC

  • 24 дек 2025 | 16:45
Ланча се завръща в Световния рали шампионат и ще продължи наследството на групата Стелантис в категорията WRC2. По-рано през декември отборът обяви своите пилоти: Йоан Росел и Николай Грязин, които ще се състезават през следващия сезон с Ланча Ypsilon Rally2 HF Integrale.

Ланча се цели в успехи още през следващата година в WRC2, а французинът Росел е смятан за един от фаворитите за титлата през 2026 г. Амбициите на производителя обаче се простират далеч отвъд второто ниво на шампионата.

Официално: Николай Грязин вече е пилот на Ланча
Правилата в най-високата категория на Световния рали шампионат ще се променят за 2027 г. с въвеждането на новите автомобили WRC27. От решаващо значение за Ланча е, че на хомологираните по Rally2 автомобили също ще бъде позволено да се състезават в обновения топ клас.

Росел отдавна мечтае да достигне до най-високата категория в рали спорта. Френското издание Autohebdo го попита директно дали вече мисли за 2027 година с Ланча.

„Ще излъжа, ако кажа, че не е така. Мисля за това всеки ден; това не е мечта, а истинска цел: да мога да се боря срещу водещите рали пилоти в света в бъдеще, без значение какви автомобили ще трябва да карам“, заяви Росел.

Грязин: За мен е огромна чест да карам за Ланча
Пилотът призна, че дългосрочната цел на Ланча съвпада с неговата собствена.

През последните години Росел се състезаваше с С3 Rally2 на Ситроен. Новата Ланча има много общо със Ситроен C3 Rally2 и Росел вярва, че Ypsilon Rally2 ще бъде конкурентоспособен срещу основните си съперници Тойота и Шкода.

WRC2 ще е най-високата рали категория, в която ще участва Ланча
„Цялостно като дизайн, както и в аеродинамично отношение, колата е много добре замислена. Разбира се, никога не е лесно да въведеш автомобил в състезания само след шест месеца разработка, но вярвам, че в Стелантис са може би най-добре подготвени за това. Те имат най-голям опит в спорта и тяхната експертиза е безспорна с всички автомобили, които са разработили. Веднага се почувствах много комфортно в тази кола“, отбеляза Росел.

Росел и Ланча ще направят своя дебют след месец на рали „Монте Карло“, където френският пилот има три поредни победи в WRC2.

Кале Рованпера иска да се е родил 20 години по-рано
