Бивш пилот на Ферари: В Маранело никой не искаше Хамилтън

Бившият пилот на Ферари Артуро Мерцарио може и да не е най-успешният състезател във Формула 1 през 70-те години, но има зад гърба си два сезона във Ферари и е работил с Енцо Ферари. Италианецът си спечели световна слава с това, че беше този, който спаси Ники Лауда при катастрофата му на „Нюрбургринг“ през 1976 година, но сравнително рядко коментира теми от съвременната Формула 1.

Това обаче не важи, когато става въпрос за Ферари и особено, когато се обсъжда първия сезон на Люис Хамилтън в Скудерията.

„Все още нищо не е приключило, Хамилтън не се е примирил – обясни пред Gazzetta dello Sport Мерцарио, който е добре запознат с политическите игри в Маранело. – Люис просто чака за подходящата възможност, за да атакува. Но той ще тръгне на такъв риск, когато това е необходимо, няма да рискува когато се бори за осмото място. Не мисля, че той иска да напусне Ферари, ако искаше, щеше да си намери друг отбор. Люис не е в ситуацията на Шарл Леклер, Шарл тепърва трябва да доказва, че е шампион.“

Мерцарио допълни, че все още не сме видели истинските възможности на Хамилтън с болид на Ферари, който отговаря на стила му на пилотиране и също така, тепърва предстои да се убедим в политическата власт, до която може да стигне британецът.

По една друга точка обаче Артуро влезе в противоречие с бившия президент на Ферари Лука ди Монтедземоло, като двамата се познават от времето, когато Лука е бил асистент на Енцо Ферари, т.е. от началото на 70-те години.

„Според мен, пристигането на Хамилтън в Маранело беше изцяло търговска операция – заяви бившият пилот. – 90% от хората в тима са били против, поне доколкото знам аз, никой в Маранело не е искал Люис.“

Преди време Ди Монтедземоло обясни, че идването на Хамилтън във Ферари не е „маркетингов трик“ и тимът може да постигне големи успехи с него, както и че британецът може да продължи да побеждава. Тепърва предстои да видим дали Хамилтън ще получи автомобил от Ферари, с който да може да се бори за място в челото.

