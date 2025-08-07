Екълстоун назова перфектния заместник на Хамилтън във Ферари

Бившият шеф на Формула 1 Бърни Екълстоун посочи кой според него би бил перфектният заместник на Люис Хамилтън, ако британецът все пак реши да прекрати своята кариера.
Ферари ли е фаворитът за сезон 2026 във Формула 1?
Седемкратният шампион премина във Ферари в началото на годината с надеждата да преоткрие формата, която му донесе толкова много успехи с Мерцедес. За момента обаче това не се случва, а самият Хамилтън изглежда все по-изтощен психически.
Създава ли възрастта проблем на Люис Хамилтън?
В началото на седмицата Екълстоун сподели своето мнение, че е дошло времето за Хамилтън да се оттегли от Формула 1. А сега бившият шеф на спорта посочи и кой според него би бил идеалният наследник на седемкратния шампион в екипа на Черните кончета. Британецът също така назова и един резервен вариант за Скудерията, ако неговият първи избор се окаже непостижим.
Екълстоун: Хамилтън е уморен, трябва да спре!
„Ако можех да го открадна, аз щях да взема Исак Хаджар от Рейсинг Булс. Той се справя много добре в първата си година и е страхотен човек. Аз също така ценя високо и нашия приятел от Бразилия (Габриел Бортолето). Той е много талантлив. И двамата са подходящ избор“, обясни Екълстоун пред Daily Mail.
Снимки: Gettyimages