Екълстоун назова перфектния заместник на Хамилтън във Ферари

  • 7 авг 2025 | 15:56
  • 2090
  • 1

Бившият шеф на Формула 1 Бърни Екълстоун посочи кой според него би бил перфектният заместник на Люис Хамилтън, ако британецът все пак реши да прекрати своята кариера.

Седемкратният шампион премина във Ферари в началото на годината с надеждата да преоткрие формата, която му донесе толкова много успехи с Мерцедес. За момента обаче това не се случва, а самият Хамилтън изглежда все по-изтощен психически.

В началото на седмицата Екълстоун сподели своето мнение, че е дошло времето за Хамилтън да се оттегли от Формула 1. А сега бившият шеф на спорта посочи и кой според него би бил идеалният наследник на седемкратния шампион в екипа на Черните кончета. Британецът също така назова и един резервен вариант за Скудерията, ако неговият първи избор се окаже непостижим.

„Ако можех да го открадна, аз щях да взема Исак Хаджар от Рейсинг Булс. Той се справя много добре в първата си година и е страхотен човек. Аз също така ценя високо и нашия приятел от Бразилия (Габриел Бортолето). Той е много талантлив. И двамата са подходящ избор“, обясни Екълстоун пред Daily Mail.

Снимки: Gettyimages

