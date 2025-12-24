Легенда на Ферари: Леклер е много добър, но не е специален!

Иконата на Формула 1 и бивш пилот на Ферари Артуро Мерцарио отправи остри думи по адрес на Шарл Леклер, като не е сигурно, че тази атака ще се възприеме добре от феновете на Скудерията.

В разговор с automoto.it италианецът, известен най-вече с помощта си за спасяването на Ники Лауда от огнения ад след ужасяващата му катастрофа на „Нюрбургринг“ през 1976 г., коментира: „Леклер се озова във Ферари, въпреки че по онова време просто не го заслужаваше. Той е много добър пилот, като много други. Ако сложите куп имена в една шапка и изтеглите едно, всички те са почти еднакви. Той не е специален.“

Леклер се справи по-добре от Люис Хамилтън през този сезон, като спечели всичките седем подиума за отбора, както и единствената полпозишън за годината в Унгария, а 7-кратният световен шампион все още свикваше с италианския тим.

Това обаче не е от значение според Мерцарио: "Да се хвалиш, че си пред седемкратен световен шампион като Хамилтън, няма много смисъл, тъй като в действителност Люис е върнал газта, защото не се чувства интегриран в отбора. Защо изобщо би давал 110% при тези обстоятелства?“

Накрая той добави: „Ако Енцо Ферари беше още жив, Шарл дори нямаше да премине през портите на Маранело – сигурен съм в това. Нямаше да бъде допуснат дори като клиент.“

