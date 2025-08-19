Васьор и Волф спорят за стила на каране на Хамилтън

Бившият и настоящият шеф на Люис Хамилтън във Формула 1 - Тото Волф и Фредерик Васьор, влязоха в интересен, макар и задочен спор за проблемите на 7-кратния световен шампион във Формула 1.

Първият сезон на Хамилтън във Ферари не върви особено успешно, но преди това, заради срива в представянето на Мерцедес от началото на новата “граунд ефект” ера в развитието на Формула 1, Люис пак остана далеч от битката за титлата.

Хамилтън все още няма подиум с Ферари, но спечели спринта в Китай, а началото на дискусията даде Тото Волф в Унгария, който обясни, че колите с граунд ефект не се отразяват добре на стила на пилотиране на Люис.

“Люис има недовършена работа във Формула 1 - обясни Тото на “Хунгароринг”. - По същия начин Мерцедес не се представя особено добре при действието на последните технически правила, които влязоха в сила за сезон 2022, ние така и не успяхме да направим достатъчно добър граунд ефект болид, при Люис се наблюдава същото. Може би това е свързано със стила му на пилотиране, той не е доволен от тези коли.”

Според Васьор обаче, ситуацията с Хамилтън е по-различна и той обясни това пред германското списание auto motor und sport.

“Не мисля, че Люис води война с колите с граунд ефект - обясни шефът на Ферари. - Ако колата ни страдаше от подскачане, може би. Но ние успяхме да поставим под контрол този проблем, поне в известна степен. По-скоро, разликата с Шарл Леклер идва от обстоятелствата и Люис по-често има лош късмет.

“В Будапеща Люис беше пред Шарл в първата част на квалификацията, във втората беше само с една десета по-бавен. Той беше на 15 хилядни от секундата, за да продължи в третата част. В крайна сметка, единият се класира първи, а другият - 12-и. Това изглежда глупаво, но имаше шанс двамата ни пилоти да са 11-и и 12-и. При Люис основното е, че той попадна в различна среда, в различен отбор, но му трябваха само 4-5 състезания, за да се адаптира, от Канада насам, той е поел в правилната посока.”

