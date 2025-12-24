742 изпреварвания във Формула 1 за сезон 2025

Точно 742 изпреварвания в хода на сезон 2025 във Формула 1 отчете статистиката в последната година от използването на колите с граунд ефект. В сравнение с 2024 изпреварванията са с 46 по-малко.
Средно на състезание изпреварванията са 30,9, което е най-малката бройка от 12 години насам, т.е от повторното въвеждане на турбо моторите във Формула 1.
Най-много изпреварвания е имало в състезанието в Абу Даби, а най-малко – отново в Монако, където дори и DRS-системите не помогнаха да подобрение в това отношение.
Изпреварванията в Абу Даби са 60, с 1 по-малко са те в Бахрейн, а в Сао Пауло са били 57.
На дъното по изпреварвания са състезанията в Япония – 15, Катар – 7 и Монако с едва 4 успешни атаки в битката за позиции.
Снимки: Gettyimages