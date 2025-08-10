Минарди: Хамилтън се оплаква за неща, които са му обещани, но не се случват

Основателят на едноименния тим във Формула 1 Джанкарло Минарди коментира пред вестник La Gazzetta dello Sport представянето на Ферари през сезон 2025 и подсказа интересни движения зад кулисите, за които намекна и 7-кратният световен шампион Люис Хамилтън в Унгария.

„Във Ферари се опитват да намерят по-добра посока за развитието на Леклер – обясни Минарди, чийто някогашен тим днес се казва Рейсинг Булс. - А Хамилтън сякаш е изоставен, пред пресата той се оплаква за неща, които са му били обещани, но не се случват. Но отстрани е трудно да се направи точна преценка.“

Легендарният италианец е на мнение, че ще е твърде прибързано да отпишем най-успешния пилот от сметките за развитието на Ферари и големите битки в близко бъдеще.

„Няма да е честно да кажем, че Люис е пилот, който е в края на кариерата си – допълни Минарди. – Само във Ферари обаче знаят какво точно става. Но ние трябва да направим така, че той да отиде някъде другаде и там да докаже, че все още има какво да даде на спорта. Също така, фактът, че Леклер и този сезон е много бърз пилот, определено не помага на адаптацията на Хамилтън във Ферари.“

