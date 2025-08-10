Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Минарди: Хамилтън се оплаква за неща, които са му обещани, но не се случват

Минарди: Хамилтън се оплаква за неща, които са му обещани, но не се случват

  • 10 авг 2025 | 16:47
  • 856
  • 0

Основателят на едноименния тим във Формула 1 Джанкарло Минарди коментира пред вестник La Gazzetta dello Sport представянето на Ферари през сезон 2025 и подсказа интересни движения зад кулисите, за които намекна и 7-кратният световен шампион Люис Хамилтън в Унгария.

„Във Ферари се опитват да намерят по-добра посока за развитието на Леклер – обясни Минарди, чийто някогашен тим днес се казва Рейсинг Булс. -  А Хамилтън сякаш е изоставен, пред пресата той се оплаква за неща, които са му били обещани, но не се случват. Но отстрани е трудно да се направи точна преценка.“

Може ли Хорнър да се съюзи със свой стар враг заради Формула 1?
Може ли Хорнър да се съюзи със свой стар враг заради Формула 1?

Легендарният италианец е на мнение, че ще е твърде прибързано да отпишем най-успешния пилот от сметките за развитието на Ферари и големите битки в близко бъдеще.

„Няма да е честно да кажем, че Люис е пилот, който е в края на кариерата си – допълни Минарди. – Само във Ферари обаче знаят какво точно става. Но ние трябва да направим така, че той да отиде някъде другаде и там да докаже, че все още има какво да даде на спорта.  Също така, фактът, че Леклер и този сезон е много бърз пилот, определено не помага на адаптацията на Хамилтън във Ферари.“

Леклер: Ферари ще се бори за най-доброто възможно класиране през 2025
Леклер: Ферари ще се бори за най-доброто възможно класиране през 2025
 Ралф Шумахер коментира кризата в Ред Бул
Ралф Шумахер коментира кризата в Ред Бул
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Може ли Хорнър да се съюзи със свой стар враг заради Формула 1?

Може ли Хорнър да се съюзи със свой стар враг заради Формула 1?

  • 10 авг 2025 | 13:19
  • 3421
  • 0
Филмът за Формула 1 с Брад Пит се връща по кината

Филмът за Формула 1 с Брад Пит се връща по кината

  • 9 авг 2025 | 18:06
  • 1819
  • 0
Традицията сочи, че Пиастри ще стане световен шампион

Традицията сочи, че Пиастри ще стане световен шампион

  • 9 авг 2025 | 17:12
  • 5661
  • 3
Танак вече преговаря за новия си договор с Хюндай

Танак вече преговаря за новия си договор с Хюндай

  • 9 авг 2025 | 16:46
  • 988
  • 0
Световният шампион притежава уникален рекорд

Световният шампион притежава уникален рекорд

  • 9 авг 2025 | 15:44
  • 3092
  • 0
Серхио Перес си нае нов мениджър

Серхио Перес си нае нов мениджър

  • 9 авг 2025 | 15:24
  • 1161
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кристъл Палас 1:2 Ливърпул, Фримпонг изведе мърсисайдци напред

Кристъл Палас 1:2 Ливърпул, Фримпонг изведе мърсисайдци напред

  • 10 авг 2025 | 17:02
  • 7716
  • 9
Майкъла: Трагичен ЦСКА! Има психологически проблем в отбора, май е време Керкез да си ходи

Майкъла: Трагичен ЦСКА! Има психологически проблем в отбора, май е време Керкез да си ходи

  • 10 авг 2025 | 11:41
  • 46510
  • 175
Боби Михайлов: Не съм много сигурен, че Испания ще ни бие леко, крив отбор сме

Боби Михайлов: Не съм много сигурен, че Испания ще ни бие леко, крив отбор сме

  • 10 авг 2025 | 13:35
  • 10415
  • 48
Тарторът на сектор "Г" с атака по Методи Томанов

Тарторът на сектор "Г" с атака по Методи Томанов

  • 10 авг 2025 | 13:11
  • 25994
  • 78
Ентусиазираният Левски излиза за поредна победа срещу засипания с проблеми Спартак (Варна)

Ентусиазираният Левски излиза за поредна победа срещу засипания с проблеми Спартак (Варна)

  • 10 авг 2025 | 07:17
  • 21096
  • 92
Втора лига продължава с четири мача след снощния екшън

Втора лига продължава с четири мача след снощния екшън

  • 10 авг 2025 | 17:42
  • 57905
  • 14