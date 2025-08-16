Популярни
Ферари с интересно признание за трансфера на Хамилтън

  • 16 авг 2025 | 13:58
Ръководителят на отбора на Ферари във Формула 1 Фредерик Васьор призна, че в тима на Черните кончета са подценили предизвикателството, което имаше пред Люис Хамилтън при преминаването му в Скудерията в началото на сезона.

Седемкратният шампион се раздели с екипа на Мерцедес след 12-годишен престой в Бракли, за да сбъдне мечтата си да кара за Ферари. Основната цел пред тази промяна беше британецът да преоткрие формата, която му донесе всички успехи със Сребърните стрели през годините.

За момента обаче това не се случва, а още от началото на годината се говори за трудната адаптация на Хамилтън към новия му отбор. А сега самият Васьор призна, че размерът на това предизвикателство е бил подцене както от него, така и от самия Хамилтън.

„Мисля, че ние подценихме предизвикателството пред Люис в началото на сезона. Той прекара близо 10 години с Макларън и след това 12 в Мерцедес, това е много време в почти идентична обстановка и използването на двигатели на Мерцедес.

„Промяната в културата за Люис беше огромна, с всички нови хора около него, софтуера, колата и всичко останало. Може би подценихме това предизвикателство – и аз, и Люис. Но аз съм много, много доволен, защото в последните състезания той започна да си връща темпото“, каза Васьор.

Снимки: Gettyimages

