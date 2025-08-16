Джо Рамирес: Казах на Хамилтън да не преувеличава проблемите!

Мексиканецът Джо Рамирес е един от хората, изградили съвременната Формула 1, който вече е над 80-годишен, но продължава да следи световния шампионат, ходи на състезания и дори на тестовете преди началото на сезона.

Рамирес прекара 18 години като координатор в Макларън и там работи с някои от най-великите пилоти в историята на Формула 1: Ники Лауда, Ален Прост, Айртон Сена, Мика Хакинен и Дейвид Култард.

Рамирес беше на състезанието в Унгария, където се е срещнал с Люис Хамилтън и преразказа пред тв канала ESPN част от разговора си със 7-кратния световен шампион.

„Люис се тормози твърде много. Казах му: „Люис, не можеш да говориш така и да действаш така. Да, имал си лош ден, но това се случва на всеки, не преувеличавай проблемите си.

„Люис няма нужда да се доказва на никого, той има седем световни титли. Но пък винаги е карал за английски отбори – първо Макларън, след това в Мерцедес – тимът е германски, но е базиран в Англия. Всички инженери са англичани, а шефът им е австриец.

„Люис винаги е имал контакт с английската организация на работа и сега с италианците изпитва дискомфорт. Там подхождат по по-различен начин. Ясно е, че Люис има проблеми.

„Не знам какво става с него, но ако не може да се справи с това положение, то не изключвам догодина той вече да не е част от спорта, това ще е жалко.“

