Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Джо Рамирес: Казах на Хамилтън да не преувеличава проблемите!

Джо Рамирес: Казах на Хамилтън да не преувеличава проблемите!

  • 16 авг 2025 | 18:25
  • 495
  • 0

Мексиканецът Джо Рамирес е един от хората, изградили съвременната Формула 1, който вече е над 80-годишен, но продължава да следи световния шампионат, ходи на състезания и дори на тестовете преди началото на сезона.

Рамирес прекара 18 години като координатор в Макларън и там работи с някои от най-великите пилоти в историята на Формула 1: Ники Лауда, Ален Прост, Айртон Сена, Мика Хакинен и Дейвид Култард.

Ферари с интересно признание за трансфера на Хамилтън
Ферари с интересно признание за трансфера на Хамилтън

Рамирес беше на състезанието в Унгария, където се е срещнал с Люис Хамилтън и преразказа пред тв канала ESPN част от разговора си със 7-кратния световен шампион.

„Люис се тормози твърде много. Казах му: „Люис, не можеш да говориш така и да действаш така. Да, имал си лош ден, но това се случва на всеки, не преувеличавай проблемите си.

„Люис няма нужда да се доказва на никого, той има седем световни титли. Но пък винаги е карал за английски отбори – първо Макларън, след това в Мерцедес – тимът е германски, но е базиран в Англия. Всички инженери са англичани, а шефът им е австриец.

„Люис винаги е имал контакт с английската организация на работа и сега с италианците изпитва дискомфорт. Там подхождат по по-различен начин. Ясно е, че Люис има проблеми.

„Не знам какво става с него, но ако не може да се справи с това положение, то не изключвам догодина той вече да не е част от спорта, това ще е жалко.“

Рикардо за кратко в болница след падане с мотоциклет
Рикардо за кратко в болница след падане с мотоциклет
 Шумахер: Ред Бул ще се възстановява 2-3 години
Шумахер: Ред Бул ще се възстановява 2-3 години
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Ферари с интересно признание за трансфера на Хамилтън

Ферари с интересно признание за трансфера на Хамилтън

  • 16 авг 2025 | 13:58
  • 8006
  • 1
Очаквано! Маверик Винялес се оттегли от Гран При на Австрия

Очаквано! Маверик Винялес се оттегли от Гран При на Австрия

  • 16 авг 2025 | 13:09
  • 912
  • 0
Как Валентино Роси помогна на Бедзеки да спечели първия си полпозишън с Априлия

Как Валентино Роси помогна на Бедзеки да спечели първия си полпозишън с Априлия

  • 16 авг 2025 | 12:58
  • 1514
  • 0
Марко Бедзеки спечели неочакван полпозишън за Гран При на Австрия

Марко Бедзеки спечели неочакван полпозишън за Гран При на Австрия

  • 16 авг 2025 | 12:42
  • 2490
  • 0
Пилотите от MotoGP прогнозираха кой ще спечели титлата в Премиър лийг

Пилотите от MotoGP прогнозираха кой ще спечели титлата в Премиър лийг

  • 16 авг 2025 | 11:37
  • 2086
  • 0
Пиастри няма да залага на сигурното в битката за титлата във Формула 1

Пиастри няма да залага на сигурното в битката за титлата във Формула 1

  • 16 авг 2025 | 11:26
  • 3106
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) 1:1 Черно море, два гола, греда и положения само за 12 минути игра

Спартак (Варна) 1:1 Черно море, два гола, греда и положения само за 12 минути игра

  • 16 авг 2025 | 19:18
  • 4807
  • 8
Славия скочи на част от феновете си заради "брутален протест" и "вулгарни нападки", иска извинение

Славия скочи на част от феновете си заради "брутален протест" и "вулгарни нападки", иска извинение

  • 16 авг 2025 | 13:25
  • 19106
  • 52
България - Австрия, страхотна битка в третата четвърт

България - Австрия, страхотна битка в третата четвърт

  • 16 авг 2025 | 18:44
  • 5115
  • 5
Съставите на Уулвърхамптън и Манчестър Сити, Едерсон е извън групата

Съставите на Уулвърхамптън и Манчестър Сити, Едерсон е извън групата

  • 16 авг 2025 | 18:31
  • 1717
  • 0
Хулио Веласкес: Не се водя от емоциите! Утре ще бъде труден мач

Хулио Веласкес: Не се водя от емоциите! Утре ще бъде труден мач

  • 16 авг 2025 | 16:19
  • 14395
  • 36
Втора лига на живо: Фратрия удвои на "Бончук"

Втора лига на живо: Фратрия удвои на "Бончук"

  • 16 авг 2025 | 19:10
  • 5218
  • 1