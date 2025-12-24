Популярни
»
  Моторни спортове
  Моторни спортове
  Ландо Норис победи Зак Браун в картинг състезание

Ландо Норис победи Зак Браун в картинг състезание

  • 24 дек 2025 | 19:53
  • 76
  • 0

Новият световен шампион във Формула 1 Ландо Норис победи в картинг състезание шефа си в Макларън Зак Браун. Надпреварата беше организирана от два от спонсорите на световните шампиони при конструкторите и в нея участваха само Норис и Браун.

Двамата трябваше да се справят с три изпитания за време: слалом между конуси, спиране в бокса със сваляне на гума на друг карт и бърза обиколка с летящ старт.

Браун завърши спринта за 2.36 минути и три наказания по 5 секунди, а Ландо постигна 2.31 минути и само едно наказание от 5 секунди.

Трофеят се оказа гайковерт, за който Норис заяви, че ще го запази за себе си и няма да го дава в музея на Макларън.

Снимки: Gettyimages

