Ралф Шумахер с остра атака срещу Люис Хамилтън

Бившият пилот във Формула 1 Ралф Шумахер се изказа доста остро по адрес на седемкратния световен шампион Люис Хамилтън заради поведението му около трудностите, които той изпитва във Ферари.

Британецът премина в състава на Черните кончета с надеждата да преоткрие формата, която му донесе толкова много успехи в Мерцедес между 2014 и 2020. За момента обаче това не се случва и той остава плътно в сянката на своя съотборник Шарл Леклер.

В първите 14 кръга за сезона монегаскът записа общо пет подиума, докато Хамилтън все още няма призово класиране в неделно състезание. В квалификациите предимството е на страната на Леклер, който е бил по-бърз в 10 от сесиите, а в състезанията балансът е 11-2 в полза на монегаска. Реално резултатът щеше да е 12-2, ако не беше двойната дисквалификация в Китай.

Шумахер обаче не е изненадан от случващото се с Хамилтън във Ферари. Той обаче отправи остра критика към седемкратния световен шампион за начина, по който се държи и критикува отбора си.

„Казах още преди началото на сезона, че нещата може да се развият зле. В момента аз виждам много драма около него. Той критикува отбора, критикувал го е вътрешно, спори с колата – това не помага на никого.



„Колата подхожда на Шарл, не на него. Може би е прекалено стар, за да се адаптира или просто не може да се справи. Мисля, че решението за Леклер беше взето отдавна. Не вярвам Люис да си тръгне в средата на сезона“, каза Шумахер пред вестник BILD.

