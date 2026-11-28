Втора лига на живо: играе се в Благоевград и Монтана

Днес предстои да се изиграят първите два мача от 18-ия кръг на Втора лига. Заемащите последните две места в класирането Пирин и Добруджа ще се изправят един срещу друг на стадион "Христо Ботев" в Благоевград, а Монтана и Спортист (Своге) ще премерят сили на "Огоста".

Втора лига, XVIII кръг

28 ноември, събота, 14:30 ч.:

Монтана 0:0 Спортист (Своге)

Пирин (Благоевград) 0:0 Добруджа

29 ноември, неделя, 14:30 ч.:

Спартак (Плевен) - Янтра (Габрово)

Лудогорец II - Рилски спортист

Етър - Несебър

30 ноември, понеделник, 14:30 ч.:

ЦСКА II - Вихрен (Сандански)

Черноморец (Бургас) - Локомотив (Горна Оряховица)

Марек - Фратрия

30 ноември, понеделник, 17:00 ч.:

Хебър (Пазарджик) - Берое

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