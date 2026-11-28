Днес предстои да се изиграят първите два мача от 18-ия кръг на Втора лига. Заемащите последните две места в класирането Пирин и Добруджа ще се изправят един срещу друг на стадион "Христо Ботев" в Благоевград, а Монтана и Спортист (Своге) ще премерят сили на "Огоста".
Втора лига, XVIII кръг
28 ноември, събота, 14:30 ч.:
Пирин (Благоевград) 0:0 Добруджа
29 ноември, неделя, 14:30 ч.:
Спартак (Плевен) - Янтра (Габрово)
Лудогорец II - Рилски спортист
30 ноември, понеделник, 14:30 ч.:
Черноморец (Бургас) - Локомотив (Горна Оряховица)
30 ноември, понеделник, 17:00 ч.:Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google