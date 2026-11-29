Сериозна въпросителна и около гостуването на ЦСКА в Русе

Слушай на живо: Дунав (Русе) - ЦСКА

Тежката зимна обстановка в Русенска област и очакваните ниски температури през следващите дни поставят под въпрос нормалното провеждане на двубоя между Дунав (Русе) и ЦСКА от efbet Лига. Срещата по програма трябва да се състои във вторник (1 декември) от 18:30 часа.

Сериозно затруднено може да бъде и придвижването на „червените“ до крайдунавския град. Силният вятър и образувалите се снежни навявания усложняват пътната обстановка в региона, като на места преспите надхвърлят два метра, информират местните медии.

Особено тежка е ситуацията по пътя Бяла – Русе, откъдето се очаква да премине автобусът на „армейците“. В участъка е въведено ограничение за движението на превозни средства над 12 тона. По план столичани трябва да отпътуват за Русе утре по обяд.

Прогнозите за деня на срещата също не са оптимистични. Очаква се температурите в Русе да бъдат между минус 9 и минус 4 градуса, придружени от силен северозападен вятър.

Официално: БФС отложи Ботев (Враца) - Лудогорец и още три мача от Втора лига

Припомняме, че тежките зимни условия вече доведоха до отлагането на двубоя между Ботев (Враца) и Лудогорец.

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