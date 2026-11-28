В продажба са билетите за Септември - Левски

Слушай на живо: Септември (София) - Левски

Билетите за утрешния двубой между Септември (София) и Левски вече са в продажба. Мачът на Националния стадион е от 16:00 часа и ще бъде ръководен от Димитър Димитров.

Пропуските се продават на касите на стадион "Георги Аспарухов", а в деня на мача от 12:00 часа ще бъдат отворени касите на ул. Гурко.

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Привържениците на Левски ще могат да закупят билети за двата сектора, както и за ВИП ложата, както следва:

- Сектор А - 15 евро.

- ВИП ложа - 50 евро.

Привържениците на септемврийци ще използват:

- ложа 1 - 15 евро

- ВИП ложа - 50 евро

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