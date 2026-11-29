Френският вътрешен министър: Имало е нацистки поздрави и провокации, пропити с омраза

Футболният сблъсък между Олимпик Марсилия и Левски далеч надхвърли спортните рамки. Събитията по трибуните помрачиха двубоя. В интервю за предаването „C à vous“ по France 5 френският вътрешен министър Лоран Нюнез коментира размириците, като защити действията на органите на реда и заяви, че предприетите мерки за сигурност са били адекватни.

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Още преди първия съдийски сигнал напрежението ескалира. Лоран Нюнез категорично осъди случилото се, като наблегна на първопричината за конфликта, без да оневинява френските фенове.

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„Това, което ни беше докладвано – и което не извинява поведението на привържениците на Марсилия – е, че е имало нацистки поздрави и провокации, пропити с омраза. Очевидно е, че и от двете страни са извършени неописуеми и непростими деяния. Ще има съдебни разследвания. Но това не е, което искаме да виждаме във футбола. Хора, които отправят нацистки поздрави и които по време на цялото си пътуване не са спрели да издават маймунски звуци, например когато са видели цветнокож полицай... Това е неприемливо“, заяви министърът.

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Въпреки мащаба на безредиците, Нуньес защити организацията по охраната на мача, който е бил класифициран като високорисков.

„Устройството беше достатъчно. Осем мобилни полицейски сили бяха ангажирани със сигурността на този мач, за който знаехме, че е с много висок риск. Привържениците на Левски знаем, че имаха забрана да пътуват в Румъния, а също така са причинили изключително сериозни проблеми в Гърция. Така че знаехме, че това е мач с висок риск“, допълни той.

Министърът на вътрешните работи информира още, че неговият български колега е поискал разговор с него след инцидентите. „Ще говоря с него със същата прямота“, увери Лоран Нуньес.

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Снимки: Gettyimages