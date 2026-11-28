Ботев (Пд) гостува на "Тича" в първия мач след раздялата с Генчев

Черно море посреща Ботев (Пловдив) в късния съботен мач от efbet Лига. Срещата на стадион "Тича" ще започне в 17:45 часа с първия съдийски сигнал на Мартин Марков.

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И двата отбора влизат в двубоя след две поредни равенства. В предишния кръг "моряците" завъртяха 0:0 във варненското дерби срещу Спартак. Преди това бяха записани нули срещу Славия в столичния квартал "Овча купел". Отборът на Илиан Илиев започна лошо в първенството, но започна да поглежда нагоре, записвайки три победи до момента - две от тях преди месец.

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Преди седмица пък "канарчетата" сътвориха шоуто на сезона до момента - зрелищно 3:3 срещу ЦСКА на стадион "Христо Ботев". Ботевистите поведоха с 2:0 до почивката, допуснаха обрат, след което успяха да достигнат до точката.

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Ден по-късно обаче дойде изненадващата раздяла на "жълто-черните" с наставника Станислав Генчев. Реакцията на специалиста не закъсня, като той заяви, че зад уволнението му стои личен мотив на новата власт в пловдивския клуб. Поне временно начело на Ботев ще бъде бившият капитан на тима Лъчезар Балтанов.

Черно море - Ботев (Пловдив)

Съдия: Мартин Марков

Начало: 17:45 часа

Стадион: "Тича"

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