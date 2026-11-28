Лудогорец се цели във върха, но гостува на тим, който спря два от фаворитите за титлата

Днес от 15:15 часа Ботев (Враца) и Лудогорец излизат в двубой от 16-ия кръг на efbet Лига.

Срещата е от важно значение и за двата отбора. При победа гостите от Разград ще оглавят класирането, прескачайки ЦСКА и Левски. Те не са кой знае колко убедителни като игра от началото на сезона, но с рутина и индивидуална класа постигат добри резултати, инкасирайки само едно поражение в първите 14 срещи.

Именно така бе и при домакинството преди седмица на Дунав, което “орлите” спечелиха с минималното 1:0 след дебютно попадение на босненския национал Амир Хаджиахметович. Най-вероятно той ще запази титулярното си място. За другите позиции в средата на терена ще се борят Желизко, Камара, Станич, Чочев и Дуарте.

Конкуренцията в атака също е сериозна. Текпетей, Видал и Маркус се борят за две места по крилата, а в центъра на нападението Йовичевич ще избира между неубедителните напоследък Секо и Дуа.

Въпреки че Ботев (Враца) е предпоследен в класирането, тимът е доказал, че разполага с потенциал да се противопостави на всеки един съперник. От врачани вече си изпатиха други два претендента за титлата - шампионът Левски и ЦСКА 1948, които си тръгнаха от стадион “Христо Ботев” само с по точка.

Домакините отново ще са без Преслав Боруков за този мач, но добрата новина е, че опитният ляв бек Иван Горанов изтърпя наказанието си и се завръща в строя.

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