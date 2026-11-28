Тежък удар по Берое! Общината и бизнесът спират парите

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров обяви на специална пресконференция, че Общината и местният бизнес повече няма да подпомагат финансово Берое. Той разкри подробности за тежкото финансово състояние на старозагорския клуб и бе категоричен, че бъдещето на „заралии“ е изцяло в ръцете на собственика Ернан Банато.

„Няма как да продължа да помагам като кмет. Старозагорският бизнес е заявил пред мен, че също не може да продължи да помага при тези резултати на Берое. Това го съобщих на господин Ернан Банато преди няколко дни, за да бъда коректен към него. Смятам, че бъдещето на клуба е изцяло в негови ръце в момента“, заяви Тодоров.

Кметът категорично отхвърли и възможността Берое отново да стане общински клуб.

„Сегашният модел на работа е невъзможен. Няма как някой да дава пари за отбора, а в същото време друг да го управлява и да няма никакви резултати. Категоричната позиция на Общината е, че Берое не може да бъде общински клуб, защото това не е добра форма на управление, при която данъкоплатците да дават пари за издържане на футболен отбор.“

Кметът на Стара Загора и Банато ще обсъждат бъдещето на Берое

Тодоров разкри, че до октомври местни фирми са предоставили 150 000 евро в подкрепа на Берое, а преди около шест месеца са били осигурени 350 000 евро за спасяването на лиценза на клуба.

В същото време задълженията на старозагорци към НАП надхвърлят 500 000 евро. По думите на кмета той е получил тази информация от Българския футболен съюз, след като от централата не са успели да се свържат с представител на клуба.

Живко Тодоров разкри още, че към него са се обърнали потенциални нови собственици на Берое, сред които е и бизнесменът Христо Крушарски. Кметът ги е насочил към Ернан Банато, който води преговорите.

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