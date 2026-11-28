Арда пусна билетите за домакинството на ЦСКА 1948

Арда обяви информация за продажбата на билети за предстоящото домакинство на ЦСКА 1948 от 16-ия кръг на efbet Лига. Двубоят е утре (29 ноември) от 13:30 часа на „Арена Арда“ в Кърджали.

Привържениците на двата отбора могат да се сдобият с пропуски още от днес, като касите на стадиона ще работят от 10:00 до 17:00 часа. В деня на срещата те ще отворят в 9:00 часа и ще останат на разположение до края на първото полувреме.

Цената на билетите за секторите „А“, „В“ и „Г“ е 5 евро, а желаещите да наблюдават двубоя от ложата в сектор „А“ ще трябва да заплатят 10 евро.

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