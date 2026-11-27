Левски се прибра в България

Отборът на Левски се прибра в България след гостуването си на Марсилия в Лига Европа. Самолетът на „сините“ кацна на летище „Васил Левски“ в София в ранните часове на петъчния ден след около двучасов полет от Франция.

Възпитаниците на Хулио Веласкес отстъпиха с 0:1 на френския тим в двубой от петия кръг на основната фаза на турнира. Единственото попадение бе дело на Амин Гуири от дузпа, а Светослав Вуцов спаси втори наказателен удар на нападателя на домакините.

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Срещата обаче ще бъде запомнена най-вече с грозните сцени по трибуните на „Велодром“ преди първия съдийски сигнал, когато марсилски хулигани нападнаха привърженици на Левски. По данни на местните власти 11 българи пострадаха при инцидентите, като петима от тях бяха откарани в болница. Ръководството на столичния клуб официално сезира УЕФА и настоя за пълно разследване на случилото се.

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