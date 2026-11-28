Мач с много неизвестни на "Лаута"

Днес от 12:45 часа отборите на Локомотив (Пловдив) и Спартак (Варна) се изправят един срещу друг в двубой от 16-ия кръг на efbet Лига. Срещата ще се играе на стадион "Христо Бонев" в Пловдив под ръководството на главния съдия Любослав Любомиров.

Преди този мач гостите от Спартак (Варна) заемат 7-о място в подреждането с актив от 17 точки след 15 изиграни мача (4 победи, 5 равенства и 6 загуби при голова разлика 15:25). В миналия кръг тимът, воден от старши треньора Даниел Моралес, завърши при резултат 0:0 срещу Черно море у дома, а преди това постигна драматичен успех с 3:2 над Арда (Кърджали).

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Домакините от Локомотив (Пловдив) се намират на 10-а позиция с 13 точки от 15 срещи (3 победи, 4 равенства и 8 поражения при голова разлика 8:18). Възпитаниците на Душан Косич записаха равенство 0:0 като гост на Септември (София) в последния си шампионатен мач, а в последния си гостуващ двубой преди това надделяха над Ботев (Враца) с 2:1.

В последните 5 мача между двата тима варненци имат предимство с 3 победи, 1 равенство и 1 поражение. Първата среща между двата състава през този сезон, играна на 3 август 2026 г. във Варна, завърши с успех за Спартак с 1:0. В предишната си визита в Пловдив през февруари 2026 г. двата тима завършиха 1:1.

Крило на Спартак (Вн) на обстоен медицински преглед

За Локомотив (Пловдив) извън строя поради контузии са Ефе Али, Енцо Еспиноса и Александър Александров. Спартак (Варна) няма да може да разчита на наказания Цветослав Маринов, както и на контузените си нападатели Ахмед Ахмедов и Анхел Гомес.

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