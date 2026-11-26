ЦСКА 0:0 Трабзонспор, препълнен стадион и страхотна атмосфера на "Армията"

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ЦСКА и Трабзонспор играят при 0:0 в двубой от четвъртия кръг на основната фаза в Лига на конференциите.

В 11-те на "червените" се завърна Жоел Цварц, който поведе атаката в тандем с Годой, а Питас остана на пейката. Пастор отстъпи мястото си на Уору.

Гостите очаквано излязоха предвождани от своята мегазвезда и капитан Мохамед Салах, но без друг бивш футболист на Ливърпул - Фабиньо, който остана на пейката.

Непосредствено преди началния съдийски сигнал феновете издигнаха впечатляваща хореография на целия стадион.

Тя вдъхнови играчите на ЦСКА, които влязоха по-мотивирано в сблъсъка и още в началните секунди комбинираха добре около наказателното поле, Цварц бе съборен, но реферът отказа да отсъди нарушение.

Трабзон се окопити и постепенно се изнесе в по-предни позиции. В 9-ата минута Савиоло влезе навътре отляво и шутира, а Лапоухов улови.

ЦСКА - ТРАБЗОНСПОР 0:0

ЦСКА: 21. Лапоухов, 3. Уору, 4. Алмейда, 32. Родригес, 17. Мартино, 6. Жордао, 5. Гбамен, 7. Ебонг, 8. Сенси, 9. Годой, 10. Цварц

ТРАБЗОНСПОР: 24. Онана, 3. Менди, 8. Бушуари, 10. Салах, 20. Пина, 27. Нуаиву, 30. Онуачу, 39. Йозкаджар, 55. Кабрал, 57. Кабасакал, 70. Савиоло

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