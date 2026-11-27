Тотнъм проявява сериозен интерес към голмайстора на Бенфика

Английският Тотнъм е насочил погледа си към централния нападател на Бенфика Евангелос Павлидис. Според информация на португалското издание „Рекорд“, скаути на лондончани редовно присъстват на двубоите на лисабонския тим, за да следят под лупа представянето на гръцкия национал, носещ фланелката с номер 14 при „орлите“.

Ръководството на английския клуб проучва възможността да отправи официално предложение за 25-годишния стрелец през някой от следващите трансферни прозорци. От Бенфика обаче нямат намерение да се разделят с ключовия си реализатор в средата на сезон 2026/27. До момента Павлидис демонстрира впечатляваща форма, като има на сметката си 19 попадения и четири асистенции в 20 изиграни мача.

Действащият договор на нападателя с гранда от Португалия е в сила до 30 юни 2029 г. Специализираният футболен портал „Трансфермаркт“ изчислява пазарната му стойност на 35 милиона евро.

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Снимки: Gettyimages