Пулишич: От днес всеки мач е като финал за нас

Крилото на Милан Кристиан Пулишич подчерта значимостта на всеки следващ двубой за тима, след като се превърна в ключова фигура за успеха на „росонерите“ с 4:2 като гост на Олимпиакос в Лига Европа. Американският национал се появи в игра на почивката на мястото на Гонсало Рамош, отбеляза третото и асистира за четвъртото попадение на своя тим.

„Това беше решаващ мач за нас. От днес всеки двубой е като финал. Не започнахме добре, но през второто полувреме бяхме много по-добри. Важно е да играем с такава интензивност. Хътчинсън промени този мач. Винаги съм готов да помогна на отбора с каквото е необходимо“, заяви Пулишич.

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Американецът призна, че Милан трябва да подобри представянето си в началните минути на двубоите в европейските клубни турнири.

„Нямам отговор. Трудно е. Не е лесно да се играе тук, съперникът игра с много енергия. Но сте прави, трябва да влизаме по-бързо в мачовете, защото в противен случай представянето ни не е достатъчно добро. През този сезон имаме и нов треньор, а е необходимо известно време, за да усвоим тази система на игра. Виждам един истински отбор, в който всички се подкрепят. Всички израстваме заедно“, допълни Пулишич.

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Снимки: Gettyimages