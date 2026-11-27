Люка Шевалие обмисля раздяла с Пари Сен Жермен през януари

Стражът на Пари Сен Жермен Люка Шевалие планира да потърси нов отбор по време на предстоящия зимен трансферен прозорец, твърди френското издание „Екип“. Причината за това решение е осезаемият дефицит на игрови минути в състава на френските шампиони.

Последният официален двубой на 25-годишния вратар датира от 23 януари, след което той трайно загуби мястото си под рамката. През този период като безспорен избор номер едно за парижани се наложи Матвей Сафонов.

Шевалие има намерение да проведе разговори относно ситуацията си с наставника Луис Енрике и със спортния директор Луиш Кампош, като целта му е да премине в клуб, където ще получава редовна игрова практика. На дневен ред стоят както сделка под наем, така и окончателна продажба. От ръководството на Пари Сен Жермен обаче биха се съгласили на трансфер единствено при условие, че намерят адекватен заместник на френския страж.

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