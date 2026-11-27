Маурицио Сари: Не можем винаги да се измъкваме така

Треньорът на Аталанта Маурицио Сари отправи сериозно предупреждение към своите футболисти, заявявайки, че отборът не може постоянно да разчита на подобни обрати, за да печели срещите си. Наставникът коментира драматичния успех с 3:2 като гост на Борац в турнира Лига на конференциите и обърна внимание на спада в увереността на нападателя Джанлука Скамака. Клубът от Бергамо се утвърждава като един от най-непредсказуемите състави в италианския футбол. Само броени дни след като навакса пасив от 2:4 срещу Интер за зрелищното 4:4 в Серия А, тимът премина през нова вихрушка от емоции и на европейската сцена.

„Истината е, че играхме силно и изработихме множество шансове, но за жалост в момента страдаме от дефанзивна нестабилност, която усложнява всяка една среща. Ако погледнете статистиката, вкарахме три гола от четири положения в заключителните минути, но преди това пропуснахме да отбележим от метър разстояние. Допуснахме неточности при завършващия удар и същевременно продължаваме да имаме слабости в защита, което неминуемо прави нещата трудни. Отборът отново показа характер, както прави често напоследък, но е задължително да отстраним проблемите, които сами си създаваме", заяви Сари.

Кадровите проблеми също оказват влияние, след като контузии извадиха от строя Марко Карнезеки, Одилон Косуну и Исак Хиен, а други футболисти тепърва възвръщат оптималната си форма след дълги отсъствия.

„Трябва да продължим да работим усърдно на тренировъчната база. Програмата е сгъстена и съчетана с контузии, но е наложително да коригираме движението и пласирането си както в атака, така и в отбрана. Тази вечер нивото в това отношение не бе задоволително, а този дефект се повтаря в поредица от срещи. Не можем постоянно да разчитаме на обрати – длъжни сме да предотвратяваме подобни усложнения от самото начало“, категоричен бе специалистът.

Аталанта с невероятен обрат срещу Борац

Любопитен детайл е, че головете за Аталанта паднаха едва след като Кръстович влезе в игра на мястото на разочароващия Скамака, докато Джонатан Роу отново показа колебания пред съперниковата врата.

„Преди старта на кампанията бих казал, че качествата на Скамака пасват отлично на моя стил заради неговата физика и техника. Разликата сега е, че единият нападател играе с голямо самочувствие и увереност, докато другият преминава през труден период и бавно се опитва да пренастрои играта си. Винаги съм твърдял, че двамата стартират от еднаква позиция и залагам на този, който е в по-добра моментна форма. Сега Кръстович се справя по-добре и получава повече игрови минути, но това е просто момент от сезона, който ще се промени“, коментира треньорът.

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Снимки: Gettyimages