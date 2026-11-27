Консейсао: Ние сме Ювентус и мястото ни е сред най-добрите

Крилото на Ювентус Франсиско Консейсао изрази задоволството си от победата на „бианконерите“ в Лига Европа и подчерта, че основната цел пред отбора е да завърши сред първите осем в основната фаза на турнира. Португалецът призна, че торинци са изпитали известни затруднения в началото на срещата, но впоследствие заслужено са стигнали до успеха.

„Имахме известни трудности в началото, но след първите 20 минути започнахме да играем по начина, по който искахме, и заслужихме головете и победата. Винаги искаме да вкарваме още голове – такъв е нашият манталитет“, заяви Консейсао пред УЕФА.

„Знаем, че в Лига Европа не можем да си позволим да допускаме грешки срещу такива отбори. При резултат 2:1 изходът от мача все още не беше решен. След като отбелязахме третия си гол обаче, успяхме да установим по-голям контрол върху играта.“

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Португалският национал коментира и амбициите на Ювентус в европейската надпревара.

„Знаем, че основната ни цел в Европа е да завършим сред първите осем и да избегнем допълнителния плейофен кръг. Трябва да се задържим в челото на класирането. Ние сме Ювентус и мястото ни е там, където можем да се съревноваваме с най-добрите отбори. Трябва да продължим да работим усилено и да поддържаме това ниво на представяне“, допълни Консейсао.

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Снимки: Gettyimages