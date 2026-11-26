Светлин Станчев: Само победа ще ни удовлетвори

В събота, едноименния тим на Аксаково гостува в Суворово на Фратрия II (Варна). Срещата е от 16-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Имаме доста кадрови проблеми – контузени и наказани. Освен това е много важно футболистите ни да възстановят силите си от мача, който изиграха за купата на Аматьорската лига. Целта ни в предстоящият двубой може да е само една – победа. Нуждаем се от точки и сме длъжни да се борим за всяка. Очаквам труден двубой и да видим футбол“, коментира пред Sportal.bg Светлин Станчев, спортен директор на Аксаково.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google