Какъв е този произвол спрямо Левски и феновете му? УЕФА и българските институции защо мълчат?

Какво се случва с футбола в Европа и защо една от най-мощните държави на Стария континент е неспособна да осигури безопасността на хората? Има ли правила, които са задължителни за едни, но пожелателни за други? Именно това са двата най-важни въпроса преди срещата между Олимпик (Марсилия) и Левски в Лига Европа, която е предвидена за 26 ноември (четвъртък) от 19:45 часа на “Стад Велодром”.

Левски сезира УЕФА заради отпуснатите билети от Марсилия

Правилата са категорични: гостуващият отбор, ако не е наказан, трябва да получи билети за 5% от капацитета на съоръжението. В случая това отговаря на около 3400 места. Да, ама не. Полицията в Марсилия обяви срещата за рискова и Олимпик отпусна едва 500 пропуска на Левски при много повече желаещи да присъстват на живо.

Основната причина: управата в Марсилия не може да се справи с местните хулигани. Т.е. вината е на домакините, но страдат гостите.

Това е чисто и просто гавра и произвол спрямо Левски, феновете му, българските граждани…

Но УЕФА мълчи! Българските институции мълчат!

Защо мълчите? Очевидно е, че от цялата тази каша потърпевши са Левски и неговите привърженици. А големият печеливш е този, който не може/не желае да се справи с организацията - Марсилия.

Левски гостува в най-опасния град в Европа

Откъде накъде УЕФА позволява на французите да извличат нечестно предимство, забранявайки на български запалянковци да са на стадиона, защто ултрасите от пристанищния град, изглежда, са със специален статут? Вчера домакините, окрилени от това, че действията им остават без последствия за тях, стигнаха още по-далеч. Официалният сайт на Левски сподели, че запалянковци на “сините”, които нямат билет за срещата, не могат да ходят из Марсилия с артикули на българския първенец. Местните власти били предупредили, че неспазването на ограниченията можели да доведат до наказателна отговорност.

Ако УЕФА е принципна и държи на равнопоставеност, тя има три начина за реакция:

- щом са отпуснати 500 билета за запалянковци на Левски, публиката на Олимпик трябва да е точно 10 000 зрители. Така ще се изпълни правилото за 5-те процента;

- след като Франция и Марсилия са неспособни да се справят със сигурността и охраната на този мач, той трябваше още преди месец да бъде преместен в друг град или държава;

- след като Франция и град Марсилия са неспособни да се справят с местните хулигани, да допуснат само 3400 запалянковци на Левски.

Оплаквания за сексуално насилие на “Стад Велодром” преди визитата на Левски

Всичко друго е демагогия и мирише на мошеничество, чрез което се дава сериозно предимство на домакините чрез правни трикчета.

И един риторичен въпрос: как ще реагират европейските институции, ако български град постъпи по същия начин и ограничи до минимум присъствието на нормални западно-европейски запалянковци, заплашвайки ги с наказателна отговорност?

Припомняме на органите в УЕФА, че на 5 ноември се игра мач от Лига Европа между Байер (Леверкузен) и Олимпик (Марсилия) на “БайАрена”. Гостите от Франция получиха 1500 билета, които отговарят на задължителните 5 % от капацитета на съоръжението.

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