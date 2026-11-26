Цварц повежда "червената" атака срещу Трабзон

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Треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол ще направи няколко ротации в състава за днешния сблъсък с Трабзонспор спрямо зрелищното 3:3 с Ботев (Пловдив) в неделя. Очаква се като титуляр да започне голмайсторът на тима Жоел Цварц, който се включи много силно с попадение и асистенция на "Колежа".

В стартовия състав ще се завърне и Макс Ебонг, който остана резерва в Пловдив, тъй като правилото за българин до 23 г. наложи Петко Панайотов да бъде сред 11-те. Теодор Иванов, пропуснал двубоя с "канарчетата" заради контузия, вече тренира пълноценно и ще бъде в групата за сблъсъка тази вечер. Той обаче най-вероятно ще бъде съхранен за гостуването на Дунав (Русе) в първенството във вторник от 18:30 часа.

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Не е изключено Гиздол да направи и още две промени в състава, пише "Тема Спорт". Дейвид Пастор може да бъде заменен от Тамиму Уору отдясно на отбраната, след като на "Колежа" допусна дежурната си фатална грешка, довела до гол за Ботев. Бари Котър не е картотекиран за мачовете в Лигата на конференциите и затова алтернативата на бразилеца е националът на Бенин.

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В същото време Андрей Йорданов може да започне като ляв външен полузащитник, където игра в предишния мач от надпреварата срещу Панатинайкос. Това ще се случи, ако Макс Ебонг бъде върнат по-назад в халфовата линия. Интересно е, че други две опции по фланговете - Каталин Иту и Мохамед Брахими, загубиха доверието на Маркус Гиздол. Румънецът остана неизползвана резерва в последните 5 срещи във всички турнири.

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