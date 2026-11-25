"Велодром" не е непревземаема крепост: Марсилия загуби четири от седемте си домакинства през сезона

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Левски ще се изправи срещу Олимпик Марсилия на един от най-известните стадиони в Европа - "Стад Велодром". Въпреки впечатляващата атмосфера, която създават привържениците на френския гранд, статистиката от настоящия сезон показва, че домакините изпитват сериозни колебания пред собствена публика.

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В четвъртък (26 ноември) "сините" гостуват на Марсилия в среща от петия кръг на основната фаза на Лига Европа. Преди сблъсъка поглед към домакинските мачове на французите през сезон 2026/27 показва, че "Велодром" далеч не е непревземаема крепост.

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В седемте си официални домакинства от началото на кампанията, включващи срещи от Лига 1 и Лига Европа, Марсилия е записал три победи и четири поражения, без нито едно равенство. Головата разлика на тима е 14:12, като французите са успели да запазят вратата си без попадение само в два случая.

Още по-любопитно е, че Марсилия е загубил повече от половината си домакинства през настоящия сезон. Пораженията са от Париж ФК (2:3), ПСЖ (1:2), Олимпиакос (0:1) и Льо Ман (2:3).

Именно последният двубой на французите е показателен за колебанията в представянето им. На 22 ноември Марсилия допусна изненадваща загуба с 2:3 от Льо Ман, въпреки че поведе с 2:0 още преди почивката. Гостите обаче успяха да осъществят пълен обрат, като победното попадение падна в добавеното време.

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Същевременно атаката на Марсилия демонстрира сериозен потенциал. В седемте си домакинства тимът е отбелязал 14 попадения, или средно по два гола на мач. Въпреки това защитата на французите остава уязвима. Марсилия е допуснал поне едно попадение в пет от седемте срещи, а в четири от тях съперниците са отбелязали минимум два гола. Любопитното е, че единственото европейско домакинство на Марсилия през настоящата кампания също завърши с поражение.



На 15 октомври французите отстъпиха с 0:1 на Олимпиакос в Лига Европа. За Левски това е интересна статистика преди гостуването във Франция. "Сините" ще се изправят срещу отбор, който разполага със сериозна офанзивна мощ, но същевременно допуска грешки в отбрана и невинаги успява да използва предимството на собствения терен.

Предстоящият двубой на "Велодром" ще бъде сериозно изпитание за българския тим, но резултатите на Марсилия от началото на сезона показват, че французите имат своите слабости, от които Левски може да се опита да се възползва.

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Снимки: Imago