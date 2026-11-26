Димитър Трендафилов: Да си свършим работата

В неделя, Бенковски (Исперих) приема Рилци (Добрич). Срещата от 16-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Рилци е корав отбор. Може да накаже всеки. Ние първо трябва да възстановим силите си от мача за купата на Аматьорската лига. Предстоящият ще е последен от полусезона на нашия стадион. Редно е да го спечелим за да зарадваме феновете. Имаме нужния потенциал. Надявам се да го демонстрираме и да добавим още три точки към актива си“, коментира пред Sportal.bg Димитър Трендафилов, треньор на Бенковски.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google