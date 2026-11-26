Двама нападатели гледат към изхода в "Надежда"

Локомотив (София) може да е без постоянен старши треньор, но това не пречи на спортно-техническото ръководство на клуба да работи по зимната селекция. Това включва както потенциални нови попълнения, така и изготвяне на списък с играчи, които се очаква да бъдат освободени.

Сред тези, на които ще бъде показана вратата в "Надежда", са двама от нападателите. Става въпрос за тарана Георги Минчев и сина на бившия наставник Любослав Пенев - Николас. Двамата не попадат в плановете на "червено-черните", които се очаква да разтрогнат с тях.

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Минчев не е влизал в игра в последните 4 мача, в които остава неизползвана резерва. За последно таранът бе на терена на 10 октомври при 1:1 с Локомотив (Пловдив), като се появи като смяна в последните 4 минути. Не е започвал сред 11-те от 11 септември при 2:2 с Черно море. Наставникът Александър Георгиев залага на хърватина Анте Аралица. През миналия сезон 31-годишният Георги Минчев записа цели 29 мача с 4 гола, а сега се е разписал само веднъж.

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Към изхода в Локо (София) гледа и Николас Пенев. Той бе привлечен през лятото, покрай привличането на баща му за наставник. 21-годишното ляво крило записа само 7 мача в efbet Лига от началото на кампанията. За последно игра при 1:1 с Ботев (Враца) на 24 октомври, а преди това в 4 двубоя оставаше на пейката.

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