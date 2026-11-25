Шефът на съдиите в Про Реф Хауърд Уеб защити решението за изгонването на Лени Йоро, заявявайки категорично, че червеният картон „със сигурност не е бил грешен“, въпреки че Манчестър Юнайтед спечели обжалването пред Футболната асоциация и картонът вече бе отменен.
Защитникът на „червените дяволи“ бе отстранен от игра в дербито срещу Ливърпул на „Анфийлд“ заради нарушение срещу Александър Исак. Главният арбитър Самюъл Барът прецени, че ситуацията представлява предотвратяване на явна възможност за отбелязване на гол, и показа директен червен картон на бранителя.
Манчестър Юнайтед успя поне на един фронт: картонът на Йоро от дербито с Ливърпул бе отменен
Мениджърът на Юнайтед Маурисио Почетино остана силно разочарован от съдийското отсъждане, а клубът веднага подаде жалба. Във вторник Футболната асоциация официално обяви, че санкцията и червеният картон се отменят.
Въпреки това, в предаването Mic’D Up, Уеб защити съдийската бригада и похвали Барът за неговата решителност на терена.
Манчестър Юнайтед ще обжалва червения картон на Йоро
„Първо искам да подчертая, че това бе изключително категорично решение на рефера Сам Барът. Нарушението е безспорно и е извън наказателното поле. Въпросът обаче е в тежестта на санкцията и дали има предотвратяване на чиста голова позиция“, коментира Уеб.
Съдийският ръководител обясни четирите фактора, които арбитрите взимат предвид в подобни ситуации: посоката на атаката (директно към вратата), дистанцията до вратата (непосредствено пред наказателното поле), позициите на останалите бранители (Йоро е единственият защитник) и вероятността за контрол върху топката.
„Исак контролираше топката, чукна я покрай Йоро и се движеше на висока скорост, когато бе фаулиран. Единствената въпросителна остава дали нападателят щеше да стигне пръв до топката преди вратаря Сене Ламенс. В реално време реферът прецени, че това щеше да се случи. Системата за видеоповторения прегледа инцидента и потвърди, че няма явна и очевидна грешка, поради което първоначалното решение на терена бе оставено в сила. Повечето хора биха го приели за правилно. Определено не ставаше дума за категорична грешка“, добави Уеб.
Почетино: Болезнено е, станахме жертва на несправедливост
От комисията, която вчера уважи жалбата на Манчестър Юнайтед, все още не са оповестили мотивите за решението, като обещаха, че ще направят това в писмен вид "своевременно".Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google