Ливърпул 1:0 Манчестър Юнайтед, червен картон за Йоро и гол на Собослай

Ливърпул и Манчестър Юнайтед играят при резултат 1:0 на "Анфийлд" в 219-ото дерби между големите съперници в английския футбол. При успех мърсисайдци могат да се доближат само на точка зад Манчестър Сити и да скъсят разликата от лидера Арсенал, който вчера не успя да победи Нюкасъл. "Червените дяволи" пък могат да се измъкнат от зоната на изпадащите, давайки ударно начало на Маурисио Почетино, за когото днешният двубой е дебют като мениджър на отбора.

Юнайтед има само една победа в Премиър лийг от началото на кампанията, а след равенството с Астън Вила (4:4) клубното ръководство реши да се раздели с Майкъл Карик и да повери поста на аржентинеца. "Червените дяволи" нямат нито една чиста мрежа в първенството през този сезон и нямат шампионатна победа в осем поредни срещи.

Ливърпул пък изненадващо има проблеми на "Анфийлд" от началото на сезона и до момента има само един успех на своя стадион във Висшата лига. Освен това през последните години Юнайтед няколко пъти измъкваше добри резултати тук. Ливърпул спечели само две от последните девет издания на дербито. Последният домакински успех в този исторически сблъсък бе гръмкото 7:0 през 2023 година. През миналия сезон Манчестър Юнайтед постигна дубъл над мърсисайдци, а "дяволите" нямат загуба в три поредни визити на "Анфийлд".

🚨📊 Manchester United vs Liverpool: last five meetings. https://t.co/sGEIDqXksp — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 22, 2026

Андони Ираола е направил само една промяна в сравнение с мача с Кристъл Палас преди две седмици. Рио Нгумоа стартира за сметка на Коди Гакпо, който изобщо не е в групата за днешния двубой. Джереми Фримпонг се завръща в разширения състав след контузия, но остава на пейката за началото. Райън Гравенберх пропуска и днешния двубой.

Your Reds to take on Manchester United! ❤️‍🔥 #LIVMUN https://t.co/meeRiQh5xu — Liverpool FC (@LFC) November 22, 2026

Маурисио Почетино е извършил три корекции в сравнение с двубоя с Астън Вила. Матайс Де Лихт започва като титуляр в Премиър лийг за първи път от ноември 2025 година. Лисандро Мартинес се завръща след наказание. Патрик Доргу също стартира. Хари Магуайър, Нусаир Мазрауи и Амад Диало им отстъпват местата си. Изглежда Почетино залага на схема с трима централни бранители в първия си мач начело на Юнайтед. Това са Де Лихт, Мартинес и Йоро. Възможно е обаче последният да действа и като десен бек, а Доргу да действа като крило. В интервюто си преди мача Почетино отказа да отговори дали ще играе с петима в защитата и заяви, че това ще се разбере в хода на мача.

🤍 Presenting today's starting XI, in positional order... https://t.co/pFYEqexFSk — Manchester United (@ManUtd) November 22, 2026

Още след 90 секунди Ливърпул постави под напрежение отбраната на гостите. Де Лихт блокира удар на Барколак, а за малко топката не стигна до Исак, но в крайна сметка излезе в корнер.

В петата минута Бруно Фернандеш стреля директно от пряк свободен удар от близо 30 метра, но топката премина встрани. Веднага след това Ливърпул създаде първата чиста възможност. Баркола проби на скорост през центъра, след което много добре пусна към Исак. Шведът обаче не успя да нанесе качествен удар и Ламенс изби. При последвалия корнер Ван Дайк засече с глава, но стажът улови.

Ливърпул: Алисон, Ван Дайк, Жаке, Керкез, Виртц, Собослай, Исак, Мак Алистър, Баркола, Араухо, Нгумоа

Манчестър Юнайтед: Ламенс, Йоро, Де Лихт, Мартинес, Далот, Тилеманс, Мейну, Мбемо, Фернандеш, Доргу, Куня

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Снимки: Gettyimages